기보, 부산지역 중소기업 M&A 활성화 적극 지원

기술보증기금(기보)이 부산지역 중소기업의 지속경영을 위한 기업 인수·합병(M&A) 활성화를 위한 기반 조성에 나선다.

기보는 부산시-BNK부산은행-부산상공회의소-부산지방중소벤처기업청과 ‘부산 중소기업 M&A 활성화 지원 업무협약’을 체결했다고 18일 밝혔다.

기보가 부산시-BNK부산은행-부산상공회의소-부산지방중소벤처기업청과 ‘부산 중소기업 M&A 활성화 지원 업무협약’을 체결하고, 자역 중소기업 M&A활성화에 나선다. 사진은 기보 본접 전경. 기술보증기금 제공

이번 협약은 부산지역 중소기업의 세대교체가 지연되는 상황에서, M&A 활성화를 통해 기업의 경쟁력 저하를 방지하고 지속 경영을 지원하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 부산상의와 부산중기청은 지역 내 M&A 수요기업 발굴과 제도 홍보를 담당하고, 부산은행은 특별출연을 통해 금융지원을 뒷받침한다. 기보는 부산은행의 특별출연금을 기반으로 협약기관이 발굴한 기업에 협약보증을 지원하고, 부산시는 보증 지원기업에 이차보전을 제공할 예정이다.

지원 대상은 M&A를 추진하는 인수기업 중 기보의 기술보증 요건을 충족하고, 본점 또는 주사업장이 부산시에 소재한 기업이다. 각 기관은 이번 협약을 계기로 유기적인 협력체계를 구축하고, M&A를 통한 중소기업의 원활한 사업승계와 지역산업 경쟁력 강화를 적극 뒷받침해 나갈 방침이다.

김종호 기보 이사장은 “지역 중소기업의 지속경영은 지역경제 활성화와 직결되는 중요한 과제”라며 “유관기관과 협업을 확대해 M&A를 추진하는 중소기업에 대한 지원을 강화하고, 자본의 선순환을 촉진해 지역경제 활성화에 적극 기여하겠다”고 말했다.

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