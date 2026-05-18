두산건설, 부산 망미5구역 재개발 따냈다…7334억 규모

두산건설이 부산 수영구 망미5구역 재개발사업 시공권을 따냈다.

두산건설은 지난 16일 열린 부산 수영구 망미5구역 재개발사업 시공사 선정총회에서 시공사로 선정됐다고 18일 밝혔다.

부산 수영구 망미5구역 조감도. 두산건설 제공

망미5구역 재개발사업은 부산 수영구 망미동 458-2번지 일대에 지하 5층~지상 32층, 13개 동, 1800가구 규모 아파트와 부대복리시설을 조성하는 프로젝트다. 총 공사비는 7334억원이다.

사업지는 부산도시철도 3호선 망미역과 가까운 역세권 입지로, 광안대교와 원동IC 등을 통한 교통 접근성이 우수하다는 평가를 받는다. 해운대구와 연제구, 남구 등 부산 주요 생활권 이동도 수월하다.

두산건설은 올해 창사 이후 최대 수준인 6조원 신규 수주 목표를 세우고 정비사업 확대에 속도를 내고 있다. 두산건설은 올해 마곡동 신안빌라 재건축과 신림동 가로주택정비사업, 홍은1구역·충정로1구역 공공재개발, 부산 명장3구역 재건축, 용호7구역 재개발 등에 이어 이번 사업까지 확보하며 정비사업 누적 수주액 2조원을 기록했다.

두산건설 관계자는 “망미5구역 재개발사업을 성공적으로 추진해 조합원 기대에 부응할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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