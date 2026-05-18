EBS국제다큐영화제 인더스트리 제작지원 공모 시작… 6월 26일까지 접수

EBS는 제23회 EBS국제다큐영화제(이하 ‘EIDF2026’) 인더스트리 제작지원 공모를 시작한다고 18일 밝혔다.

EIDF 인더스트리는 다큐멘터리 산업과 제작 활성화를 위해 독창적이고 경쟁력 있는 다큐멘터리와 논픽션 작품을 지원하는 다큐멘터리 플랫폼이다.

국내외 다양한 다큐멘터리 기관들과 협력해 기획부터 제작, 편집까지 제작 단계별 맞춤형 제작지원을 제공한다.

EIDF2026 인더스트리는 3가지 분야로 공모가 진행된다.

먼저 현대홈쇼핑의 후원으로 마련된 ‘하이독스 피치(H!-Docs Pitch)’는 제작단계 80% 이상 러프컷 단계에 있는 장편 다큐멘터리(55분 이상) 프로젝트를 지원하는 프로그램이다.

글로벌 역량 강화를 목표로 하는 하이독스 피치는 한국 프로젝트(K-Project)와 한국 제작자와 협력하는 국제 공동제작 글로벌 다큐멘터리(GA-Project)로 나누어 운영된다.

총상금 1억3500만원 규모의 제작지원금을 본심 결과에 따라 차등적으로 지급한다.

두 번째 ‘EBS 커미셔닝 피치(EBS Commissioning Pitch)’는 제작단계 50~80%의 방송용 중편 다큐멘터리(53분 내외)를 지원하는 프로그램이다.

인문, 과학, 역사, 환경, 사회, 교육 등 EBS 다큐프라임의 정체성과 방향성에 부합한 소재 및 주제의 프로젝트를 대상으로 한다.

최종 선정된 프로젝트에는 각 2000만원의 제작지원금을 지원한다.

마지막 ‘KOCCA 신진다큐멘터리제작자 피치(KOCCA Short Pitch)’는 청년 신진 다큐멘터리 제작자에게 기회의 장을 제공하는 다큐멘터리 지원 프로그램이다.

상용화된 작품 2편 이하의 한국 프로듀서 및 감독만이 지원할 수 있다.

기획·개발 단계에 있는 중·단편 다큐멘터리(55분 미만)를 대상으로 한다.

최종 선정된 작품들에 대하여 총상금 3000만원 규모의 제작지원금을 본심 결과에 따라 차등적으로 지급된다.

EIDF2026 인더스트리 지원 접수는 다음 달 26일 오후 4시까지다.

본피칭 행사는 EIDF2026 영화제 기간 진행되며, 최종 본심 결과는 인더스트리 시상식에서 공개된다.

한편, EBS국제다큐영화제(EIDF2026)는 8월 24~30일에 개최될 예정이다.

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