金총리 “삼성전자 파업 발생 시 긴급 조정 포함 모든 대응 수단 강구”

김민석 국무총리가 17일 삼성전자 노사를 향해 “내일(18일) 사후조정에서 반드시 성과를 내달라”고 촉구하며 “파업이 발생한다면 긴급 조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 대국민 담화를 갖고 “18일 교섭은 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회다. 노사 모두 이 자리의 무게를 결코 가볍게 여겨서는 안 된다”며 이같이 말했다. 김 총리는 이날 오전 김영훈 고용노동부장관, 김정관 산업통상부장관 등과 삼성전자 파업 관련 2차 긴급관계장관회의도 개최했다.

김민석 국무총리가 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 하고 있다. 연합뉴스

김 총리는 삼성전자의 성과를 “대한민국 구성원 모두의 성과”라고 규정하며 노사 간 합의를 촉구했다. 김 총리는 “삼성전자가 세계적인 기업으로 성장하며 이룬 성과에는 노사 모두의 노력과 헌신, 산업단지 조성·세제 지원 등 중앙과 지방정부의 파격적인 지원이 있었고, 국민 여러분께서도 아낌없는 신뢰와 성원을 보내주셨다”고 짚었다.

이에 따라 노사가 “진정성 있는 대화를 통해 합리적이고 국민 눈높이에 맞는 상생해법을 조속히 마련해 주길 바란다”고 했다. 정부 역시 노사 간 대화를 적극 지원하겠다는 방침을 강조했다.

삼성전자 파업이 경제에 미칠 손실이 “상상을 초월하는 수준”이라고도 강조했다. 김 총리는 “삼성전자의 반도체 공장은 단 하루만 정지되어도 최대 1조 원에 달하는 직접적인 손실이 발생할 것으로 예상된다”고 우려했다. 이어 “반도체 생산은 잠시라도 가동이 멈추면 공정 내 제품을 전량 폐기해야 한다”며 “파업으로 웨이퍼 폐기가 발생하는 경우 경제적 피해는 최대 100조 원에 이를 수 있다는 우려도 제기되고 있다”고 덧붙였다.

인공지능(AI) 반도체 경쟁에서 뒤처질 가능성도 우려했다. 김 총리는 “무엇보다 우려되는 것은 글로벌 AI 반도체 전쟁에서 대한민국이 어렵게 확보한 전략적 우위를 경쟁국들에 통째로 내어 주게 된다는 점”이라며 “우리가 내부 갈등으로 멈춰서 있는 동안 해외 경쟁 기업들은 그 틈을 활용해 고객과 시장을 선점하고 글로벌 주도권을 확대해 나갈 것”이라고 지적했다. 나아가 “삼성전자의 파업은 미래를 위한 대규모 설비 및 연구 개발 투자를 위축시키고, 개별 기업의 경쟁력 상실을 넘어 대한민국의 핵심 전략 자산인 반도체 산업의 쇠락으로 귀결될 것”이라고도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지