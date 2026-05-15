"무한리필도 적당히"…'구토 요금' 도입한 스페인 식당

스페인의 한 무한 리필 식당이 과식 후 구토하는 손님이 잇따르자, 이른바 '구토 요금'(vomit fee)을 받기로 했다.

지난 12일(현지시각) 미국 매체 오디티센트럴(Oddity Central)에 따르면 스페인 세비야 지역 헬베스에 위치한 무한 리필 식당 '스시 토로'(Sushi Toro)는 최근 매장 내 과식으로 인한 구토 사례가 늘어나자, 손님들에게 추가 요금을 부과할 수 있다는 안내문을 게시했다.

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식당 측은 안내문을 통해 "손님이 지나치게 많이 먹어 구토할 경우, 식당은 피해 보전을 위해 추가 요금을 청구할 수 있다"고 밝혔다.

스시 토로는 최근 몇 달 사이 과식으로 인한 구토 사례가 반복되면서 다른 손님들의 식사 환경은 물론 서비스 운영과 위생 관리에도 영향을 미치고 있다고 설명했다. 식당 측은 "우리 매장은 위생을 유지하고 제때 음식을 제공하기 위해 노력하고 있다"며 "이 같은 문제가 다른 손님들에게도 영향을 주고 있어 협조 부탁드린다"고 말했다.

다만 실제로 구토한 손님에게 얼마의 추가 비용이 부과되는지는 공개되지 않았다. 해당 식당의 무한 리필 가격은 요일과 시간대에 따라 16.90유로(약 3만원)에서 23.90유로(약 4만원) 수준인 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

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