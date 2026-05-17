워시 美 연준 차기의장, 쿠팡 주식 매각…앞서 이사직도 사임

케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장이 취임 전 쿠팡 모기업인 쿠팡아이앤씨(이하 쿠팡) 주식을 대거 매각한다.
16일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시 자료에 따르면 워시 차기 연준 의장은 보유 중인 쿠팡의 A형 보통주 10만2363주를 매각하겠다고 신고했다.
워시 차기 의장이 매각하는 쿠팡 주식은 2021년 8월부터 2025년 6월까지 이사회 활동 보상으로 네 차례에 걸쳐 받안 양도제한조건부주식(RSU)으로, 신고서상 매각 예정 주식의 시장가치는 168만1998달러(약 25억2000만원)이다.
다만 워시 차기 의장이 보유한 쿠팡 주식은 45만9000여주로, 이번 매각분은 보유 지분의 약 22.3%에 해당한다.
워시 차기 의장이 쿠팡 주식을 매각하려는 것은 연준 의장 취임에 따른 이해 상충 소지 해소 차원으로 풀이된다. 연준 윤리 규정은 의장과 이사가 개별 기업의 주식을 보유할 수 없도록 한다.
이 때문에 워시 차기 의장은 취임 전에 나머지 쿠팡 지분에 대한 추가 매각 신고를 한 것으로 예상된다.
워시 차기 의장은 2019년 10월부터 쿠팡 이사로 활동해왔다. 그는 지난 13일 연준 의장으로 상원에서 인준받으면서 쿠팡 이사직을 사임한 바 있다.
쿠팡은 공시에서 워시 이사의 사임이 연준 의장 취임에 따른 것이라고 설명하면서 “회사의 운영, 정책, 관행과 관련한 이견에 따른 것이 아니다”고 밝혔다.
화장품 기업 에스티로더의 상속자 로널드 로더의 사위이기도 한 워시 차기 의장은 역대 연준 의장 중 최고 부자로 꼽힌다.
지난 4월 공개된 재산신고 내역에 따르면 그와 배우자의 공동 보유 자산은 최소 2억 달러(약 3000억원)에 이른다.
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