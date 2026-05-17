송가인, 베트남에서 '공연 700석' 가득 채우고 '떼창' 끌어내

송가인이 베트남의 밤을 한국의 선율로 화려하게 수놓았다. 제이지스타 제공

‘트로트 퀸’ 송가인이 베트남 호찌민의 밤을 한국의 선율로 화려하게 수놓았다.

지난 16일 오후 7시 30분(현지시간) 송가인은 베트남 호찌민 인근 ‘더 그랜드 호짬(The Grand Ho Tram)’에서 단독 콘서트 ‘가인달 The 차오르다’를 개최했다. 콘서트에서 송가인은 빈틈없는 가창력과 압도적인 무대 매너로 관객들을 매료시켰다.

화려한 오프닝 영상과 함께 등장한 송가인은 전 국민적 사랑을 받은 ‘가인이어라’로 공연의 포문을 열었다.

트로트의 정수를 보여주는 셋리스트를 차례로 선보인 송가인. 제이지스타 제공

송가인은 “베트남의 열기가 정말 대단하다. 한국 분들뿐만 아니라 외국 팬분들도 많이 와주셨다. 먼 길 와주셔서 진심으로 감사드린다. 여러분을 위해 정말 많은 무대를 준비했으니 아낌없이 보여드리겠다”라고 인사를 전하며 현장의 분위기를 한층 끌어올렸다.

이어 ‘오늘 같이 좋은 날’, ‘거문고야’, ‘한 많은 대동강’ 등 정통 트로트의 정수를 보여주는 셋리스트를 차례로 선보이며 현장의 열기를 순식간에 달궜다.

'바라지'와의 협연. 제이지스타 제공

특히 이번 공연의 하이라이트는 스페셜 게스트로 참여한 국악 그룹 ‘우리소리 바라지(BARAJI)’와의 협연이었다. 바라지는 등장과 동시에 징, 북, 장구, 태평소 등 전통 악기로 역동적인 리듬을 만들어내며 ‘무취타’ 무대로 현장의 신명 나는 분위기를 최고조로 끌어올렸다.

이어 등장한 송가인은 바라지와 특별한 협업 무대를 통해 ‘성주풀이’, ‘남원산성’, ‘진도아리랑’ 등 남도민요를 선보이며 한국 고유의 멋과 흥을 고스란히 전해 관객들의 기립박수를 이끌어냈다. 국악과 트로트가 만난 스테이지는 K-콘텐츠의 확장을 보여주기에 충분했다.

'트로트 메들리' 무대를 통해 전 관객이 하나 되어 뗴창하는 장관이 펼쳐졌다. 제이지스타 제공

공연 후반부, 송가인은 ‘비 내리는 고모령’, ‘엄마아리랑’ 등을 열창하며 타지에서 생활하는 교민들에게 깊은 위로와 향수를 선사했다. 피날레를 장식한 ‘트로트 메들리(고향역, 청춘을 돌려다오 등)’ 무대에서는 전 관객이 하나 되어 떼창하는 장관이 연출되며 베트남 내 K-트로트의 인기를 실감케 했다.

700석 규모의 객석을 가득 채운 송가인은 이번 베트남 콘서트를 통해 다시 한 번 ‘국가대표 가수’로서의 저력을 입증했다. 현지 교민들에게는 고국의 정서를 전하는 특별한 선물이 됐다.

한편, 베트남 콘서트를 성공적으로 마친 송가인은 향후 다양한 활동을 통해 ‘트로트 여제’의 행보를 이어갈 예정이다.

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