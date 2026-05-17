편승엽 "'찬찬찬'으로 하루 수입 1억…버는 만큼 썼다"

가수 편승엽이 히트곡 '찬찬찬'의 수입을 공개했다.

16일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 편승엽이 출연했다.

조째즈는 "'찬찬찬'이 3년 동안 차트 1위를 했다더라"고 언급했다. 편승엽은 "트로트 부문에서 1위를 했다. 그게 몇 년을 간 거다. 그래서 정말 그 당시에는 대단했다"고 했다.

조째즈는 "하루 수입만 수천만원이었다던데. 지금으로 따지면 억 단위다"라고 물었다.

이에 편승엽은 “그렇다. 하루에 2500만 원에서 3000만원 벌었다. 요즘 잘나가는 후배들 출연료로 따지면, 1억 훨씬 넘을 거다. 2억 가까이 될 것"이라고 했다.

문세윤이 "그 돈 어디 갔죠?"라고 묻자, 편승엽은 "저도 모르겠다"라고 답했다.

편승엽은 "그때는 싸게 부동산을 소유하기 쉬웠다. 그런데 그 당시 저는 저거 오를 때까지 언제 기다리냐 했다. 늘 돈을 벌 줄 알았다. 나쁜 짓은 안 하고 많이 썼다. 버는 만큼 많이 썼다"라고 했다.

<뉴시스>

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