“전기요금 아끼려다 옷값 더 든다”…세탁기 앞 ‘1분 착각’ 5가지

“전기요금 아끼려다 옷값 더 든다.”

세탁기 앞에서 무심코 누른 ‘일반 코스’ 버튼 하나가 옷의 색과 형태, 수명을 예상보다 빨리 바꿀 수 있다. 수건·청바지·운동복은 소재에 맞는 온도와 세탁 방식을 고르는 것이 중요하다. 게티이미지

주말 오전 세탁실. 수건과 운동복, 검은 티셔츠, 청바지가 한꺼번에 세탁기 안으로 들어간다. 손으로 꾹 눌러 담은 뒤 익숙하게 ‘일반 코스’를 누른다. 물 온도는 이번에도 찬물이다.

당장은 아낀 것처럼 느껴진다. 전기요금도 덜 나올 것 같고, 빨래도 한 번에 끝난다. 문제는 옷이 생각보다 빨리 지친다는 데 있다.

검은 티셔츠는 색이 바래고, 수건에서는 덜 마른 냄새가 남는다. 운동복은 몇 번 입지 않았는데 허리 밴드와 원단 탄력이 느슨해진다. 세탁기 앞에서 무심코 누른 버튼 하나가 결국 의류 교체 부담으로 돌아올 수 있다.

17일 국가데이터처 2026년 4월 소비자물가지수에 따르면 의류·신발 물가는 전년동월대비 2.1% 올랐다. 세탁료도 8.9% 상승했다. 옷을 새로 사는 비용도, 맡겨 빠는 비용도 예전처럼 가볍지 않다.

한국소비자원 자료도 세탁 방식의 중요성을 보여준다. 한국소비자원이 2022년부터 2024년 9월까지 섬유제품심의위원회에 접수된 세탁서비스 관련 심의 3875건을 분석한 결과, 제품 자체의 품질 문제로 제조판매사 책임이 인정된 사례는 31.9%, 세탁사업자 과실은 25.2%였다.

세탁사업자 과실 978건만 따로 보면 ‘세탁방법 부적합’이 50.8%로 가장 많았다. 이 수치는 세탁소 등 세탁서비스 분쟁 기준이다. 그래도 메시지는 분명하다. 옷감이 견딜 수 있는 방식과 실제 세탁 방식이 어긋나면 손상은 생각보다 쉽게 생긴다.

◆수건과 침구, 찬물만으론 냄새가 남는다

가장 흔한 실수는 수건과 침구류를 무조건 찬물에 짧게 돌리는 습관이다. 찬물 세탁 자체가 나쁜 것은 아니다. 에너지를 아끼는 데는 분명 도움이 된다.

문제는 세탁물의 종류다. 수건은 몸의 물기와 함께 피지, 각질, 땀을 반복해서 흡수한다. 욕실처럼 습한 곳에 오래 걸려 있던 수건이라면 냄새가 더 쉽게 밴다.

찬물과 짧은 코스만 반복하면 섬유 사이에 남은 오염이 충분히 빠지지 않을 수 있다. 빨래를 했는데도 수건에서 꿉꿉한 냄새가 난다면 세제 문제가 아닐 수 있다.

침구도 비슷하다. 베개 커버와 시트에는 자는 동안 흘린 땀과 피지, 각질이 쌓인다. 겉으로는 멀쩡해 보여도 오래 쓰면 체취가 남는 이유다.

냄새가 반복되는 수건과 침구는 제품 라벨이 허용하는 범위 안에서 미지근하거나 따뜻한 물 세탁을 활용하는 편이 낫다. 흰 수건이라고 무조건 고온으로 돌리는 것도 답은 아니다. 수축이나 섬유 손상이 생길 수 있어 먼저 라벨을 봐야 한다.

세탁 후 관리도 중요하다. 탈수가 끝난 빨래를 세탁기 안에 오래 두면 습기와 냄새가 다시 남는다. 세탁이 끝났다면 바로 꺼내 넓게 펴 말리는 것만으로도 냄새는 줄어든다.

◆청바지와 검은 옷은 찬물이 색을 지킨다

반대로 청바지와 짙은 색 옷은 찬물 세탁이 더 유리하다. 따뜻한 물은 데님의 물 빠짐을 빠르게 만들고, 반복 세탁 과정에서 원단 표면을 거칠게 만들 수 있다.

청바지는 지퍼와 단추를 잠근 뒤 뒤집어서 세탁하는 편이 좋다. 세탁 중 마찰을 줄이고 겉면의 색 빠짐을 늦추는 데 도움이 된다.

검은색 티셔츠와 짙은 색 바지도 밝은 옷과 섞어 돌리면 색이 흐려지거나 다른 옷에 물이 들 수 있다. 색이 비슷한 옷끼리 나누고, 찬물로 세탁하는 습관이 색 유지에는 더 적합하다.

세제를 많이 넣는 것도 답은 아니다. 세제가 남으면 옷감이 뻣뻣해지고, 어두운 옷에는 잔여물이 더 잘 보일 수 있다. 세제는 많이 넣는 것보다 적정량을 쓰고 충분히 헹구는 쪽이 낫다.

◆속옷은 세탁망 하나가 형태를 지킨다

속옷은 일반 티셔츠와 다르게 봐야 한다. 브래지어나 란제리에는 밴드, 와이어, 컵, 레이스처럼 형태가 쉽게 틀어질 수 있는 요소가 많다.

세탁망 없이 일반 코스로 돌리면 끈이 다른 옷에 감기고 컵 모양이 눌릴 수 있다. 와이어가 틀어지면 착용감도 달라진다. 몇 번 입지 않았는데 형태가 흐트러지는 경우가 이때 생긴다.

이런 의류는 세탁망에 넣고 섬세 코스나 란제리 코스를 쓰는 편이 안전하다. 제품에 따라 손세탁이 더 적합할 수도 있다. 결국 답은 옷 안쪽 라벨에 있다.

속옷은 건조 방식도 중요하다. 강한 열을 오래 받으면 밴드가 느슨해지거나 원단이 상할 수 있다. 건조기를 쓰기 전에도 건조 가능 표시를 먼저 확인해야 한다.

◆운동복은 고온보다 ‘방치하지 않기’가 먼저다

운동복은 땀이 깊게 밴 옷이다. 그래서 강하게 빨아야 할 것 같지만, 무턱대고 고온으로 돌리는 건 위험하다. 신축성 원단과 기능성 소재는 열과 마찰에 약한 경우가 많다.

폴리우레탄이 들어간 옷은 반복적인 고온 세탁과 건조 과정에서 탄력이 떨어질 수 있다. 땀 냄새를 없애려다 옷의 수명을 줄이는 셈이다.

섬유유연제도 조심해야 한다. 제품에 따라 흡습·속건 기능에 영향을 줄 수 있어 사용 전 표시사항을 보는 게 좋다. 운동복 전용 세제나 약한 코스가 더 맞는 경우도 있다.

더 중요한 건 빨래통 안에서 오래 묵히지 않는 일이다. 땀이 밴 운동복을 하루 이틀 방치하면 냄새가 더 깊게 밴다. 바로 세탁하기 어렵다면 통풍되는 곳에 펼쳐 두는 편이 낫다.

◆옷값 아끼는 첫 단계, 세제가 아닌 ‘라벨’

세탁기 온도와 코스 설정은 장식이 아니다. 같은 티셔츠처럼 보여도 면, 폴리에스터, 울 혼방, 스판덱스 함량에 따라 견딜 수 있는 세탁 방식은 다르다.

한국소비자원은 의류 품질표시에 세탁방법, 표백제 사용 여부, 다림질 온도, 건조 방법 등 관리 정보가 담겨 있다고 설명한다. 세탁 전 이 표시를 확인하는 것만으로도 불필요한 손상을 줄일 수 있다.

전기요금을 아끼려는 마음은 자연스럽다. 다만 모든 옷을 찬물과 일반 코스로만 돌리는 습관은 절약이 아니라 다른 지출의 시작이 될 수 있다.

찬물 세탁이 항상 정답은 아니다. 수건과 침구는 라벨이 허용하는 범위 안에서 미지근한 물 세탁이 냄새 관리에 도움이 될 수 있고, 청바지와 검은 옷은 찬물 세탁이 색 유지에 더 유리하다. 게티이미지

전문가들은 “세탁기 코스와 물 온도를 습관처럼 고정해두기보다, 옷 안쪽 라벨의 세탁 표시를 먼저 확인하는 습관이 의류 수명을 좌우할 수 있다”며 “같은 티셔츠처럼 보여도 소재 혼방 비율에 따라 색 빠짐과 형태 변형 차이가 크게 벌어진다”고 설명했다.

이어 “고물가 시기일수록 세탁 습관 하나가 의류 교체 주기와 관리비 부담에 직접 영향을 줄 수 있다”고 덧붙였다.

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