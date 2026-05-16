“한명회 후손이라”… 한혜진, ‘왕사남’ 뒤늦게 관람한 사연

모델 겸 방송인 한혜진이 영화 ‘왕과 사는 남자’를 이제야 시청하게 된 이유를 유쾌하게 털어놨다.

지난 13일 한혜진 유튜브 채널에 ‘밥 친구, 설거지 친구를 준비해 보았습니다!’라는 제목의 영상이 게재됐다.

‘밥 친구, 설거지 친구를 준비해 보았습니다!’ 영상 속 한혜진이 한명회의 후손이라고 언급하면서 영화 ‘왕과 사는 남자’를 시청할 수 없었던 사연을 공개했다. 한혜진

이날 영상에는 방송인 풍자와 엄지윤이 출연해 함께 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 대화 도중 영화 ‘왕과 사는 남자’를 둘러싼 토크가 이어지며 웃음을 자아냈다. 한혜진이 해당 영화를 보지 않았다는 사실을 들은 두 사람은 보라고 권유했다.

엄지윤은 자신을 “엄흥도의 후손”이라고 소개하며 “영화 ‘왕사남’을 안 본 것은 엄흥도의 후손으로서 기분이 안 좋다”고 마음을 표현했다. 이어 “(영화) 시작 하자마자 울었다”며 영화 시청 후 느낀 깊은 감명을 드러냈다.

그러자 한혜진은 “한명회 후손 입장으로서 그걸 볼 수 없었다”는 농담으로 받아치며 현장을 정적으로 만들었다. 그는 청주 한씨로 알려졌다.

풍자가 “이 언니 이 영화를 안 봐서 이런 얘기하는 거다”고 말했지만 한혜진은 “역사적 배경을 이미 알고 있어서 내용도 어느 정도 알고 있었다”고 전하며 영화를 늦게 접하게 된 이유를 덧붙였다. 다만 그는 촬영이 끝난 뒤 새벽 시간까지 직접 영화를 감상한 사진까지 공개하며 결국 작품을 챙겨봤다고 전했다.

한편 장항준 감독이 연출한 영화 ‘왕과 사는 남자’는 개봉 당시 폭발적인 흥행을 기록하며 역대 한국 영화 순위에 기록을 세웠다. 누적 관객 수는 1680만 명을 넘어섰고, 당시 대중의 많은 관심을 받았다.

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