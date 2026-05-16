“‘나는 솔로’ 지원했는데 탈락”…쥬얼리 출신 하주연의 뜻밖의 고백

걸그룹 ‘쥬얼리’ 출신 하주연이 연애 리얼리티 프로그램 ‘나는 SOLO(나는 솔로)’에 직접 지원했다가 탈락한 경험을 밝혀 눈길을 끌었다.

‘쥬얼리 하주연이 개과천선 서인영 출연 안 한 이유 | 독신의 삶 ep.05’이라는 제목의 영상 캡처. 안녕한샘요

지난 15일 ‘안녕한샘요’ 유튜브 채널에는 ‘쥬얼리 하주연이 개과천선 서인영 출연 안 한 이유 | 독신의 삶 ep.05’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상은 그룹 ‘쥬얼리’ 출신이자 현재 직장인으로 생활 중인 하주연의 일상이 담겼다. 그는 카메라 앞에 선 자신에 대해 “되게 어색하다”고 표현하면서 “늘 혼자 걷던 길인데 사람들이 쳐다 보는 것 같기도 하고”라고 말했다.

또 그는 지하철을 즐겨 탄다고 말하면서 “전혀 불편함이 없다”고 전했다. 대중교통을 타기 전에는 지하철 요금에 대해 잘 몰랐지만 비연예인이 된 지금은 ‘기후동행카드’를 쓴다고 밝히면서 할인에 대해 만족감을 드러냈다.

또 그는 “일하면서 늦는 걸 제일 싫어한다”며 “저는 지각하고 이런 걸 한 번도 한 적이 없다”고 충실하게 직업을 수행하는 태도도 전했다.

현재 하주연은 서울숲 인근의 한 주방용품 전문 쇼룸에서 매니저로 근무 중인 것으로 전해진다.

이어 자신이 일하는 공간에 대해 프랑스 식기와 주방용품 등을 판매하는 쇼룸이라고 소개했다. 또 “사장이 아니라 여기 직원인 매니저 역할을 맡고 있다”며 출근 후 컴퓨터를 켜고 매장 시재를 정리하는 등 일상적인 업무를 수행했다.

취업 준비도 대중적인 ‘알바몬’이나 ‘잡코리아’ 등 구인구직 사이트를 통해서 했다고 전했다. 프로필 등록 후 알바 경력을 다 작성했다고. 사진은 넣을 게 없어서 자신의 프로필 사진을 넣었다고 밝히면서 웃음을 보였다.

이후 혼자 있을 때 무얼하냐는 질문을 받은 하주연은 평소 ‘나는 솔로’를 자주 챙겨본다고 털어놨다. 그러면서 실제로 프로그램 출연을 위해 지원서를 낸 적이 있다고 깜짝 고백했다.

그는 “이메일까지 보내며 지원했지만 안 된다고 하더라”고 말했다. 이어 “해나가 그렇게 안 된대”라고 말하면서 패널로 해당 프로그램에 출연 중인 모델 겸 방송인 송해나를 언급하며 덧붙였다.

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