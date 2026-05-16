스포츠센터 수영장에 차량 돌진·추락…2명 부상

경남 밀양의 한 스포츠센터에서 승용차가 건물 유리창을 깨고 수영장으로 추락하는 사고가 발생해 2명이 다쳤다.

밀양 수영장에 떨어져 뒤집힌 차량. 연합뉴스

16일 소방당국 등에 따르면 이날 오전 10시20분쯤 밀양시 하남읍 하남스포츠센터에서 70대 여성 A씨가 몰던 승용차가 건물 1층 유리창을 들이받고 내부로 돌진했다.

차량은 그대로 지하 수영장으로 떨어진 뒤 뒤집어졌으며, 당시 수영 중이던 이용객들이 차량 안에 있던 운전자를 구조했다.

현장 목격자는 “수영하던 남성들이 수영장에 가라앉은 차량에서 운전자를 꺼낸 후 강사가 심폐소생술(CPR)을 했다”고 전했다.

출동한 119구급대는 가슴 통증을 호소한 A씨와 깨진 유리창 파편에 맞아 열상을 입은 50대 여성 등 2명을 병원으로 이송했다. 두 사람 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

사고 당시 수영장에는 8명 정도가 있었지만 차량 추락 지점과 떨어져 있어 추가 인명피해는 발생하지 않았다.

경찰은 스포츠센터 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스 등을 토대로 사고 경위를 조사하고 있다.

수영장에 추락하는 승용차 CCTV 화면. 경남경찰청 제공

경찰은 A씨가 수영을 마친 뒤 차량에 탑승해 후진하던 중 다른 차량과 부딪친 후 스포츠센터 유리창을 뚫고 수영장으로 추락한 것으로 보고 있다.

A씨는 경찰 조사에서 “당시 상황이 전혀 기억나지 않는다”고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 음주나 무면허 운전 정황은 확인되지 않았다고 설명했다.

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