“내가 볼 땐 재능 있는 거 같다”… 노홍철 은퇴 고민 접게 만든 유재석의 조언

방송인 노홍철이 과거 연예계 활동을 정리하려 했던 시기에 함께 방송하던 유재석의 한마디가 생각을 바꾸는 계기가 됐다고 밝혔다.

지난 15일 노홍철 유튜브 채널에 ‘노홍철 깜짝 놀란 요즘 청년들 현실적인 월세살이’라는 제목의 영상이 게재됐다.

‘노홍철 깜짝 놀란 요즘 청년들 현실적인 월세살이’ 영상 캡처. 노홍철

영상에서 노홍철은 자취 생활을 이야기하며 과거를 회상했다. 이어 그는 인간관계의 중요성에 대한 자신의 생각을 전했다.

그는 어린 시절 부모님으로부터 “친구를 잘 만나야 한다고 하지 않나”며 “방송 생활이 기억난다”고 자신의 경험을 꺼내기 시작했다.

방송 활동 초반 한때 그만둘 생각을 했었다는 그는 당시 자신이 방송에서 주목받았던 이유에 대해 “체험하려고 왔다가 그만 두려고 했더니 재석이 형이 그만두지 말라고 하더라”고 설명해 눈길을 끌었다.

당시 그는 토크 프로그램에서 자신의 실제 이야기를 꺼내며 활동했지만, 당시 나이가 20대였기 때문에 소재를 다 썼다고 생각했다고.

하지만 당시 유재석이 “내가 볼 땐 네가 재능이 있는 거 같다”며 그만두기를 만류했고, 또 “네가 그게 아니라고 한다면 같이 만나는 사람에 따라서 화학 작용으로 나오는 시너지 때문에 그거 자체가 또 능력처럼 빛날 수 있어”라고 조언했다고 밝혔다.

그 말을 듣고 노홍철은 마음을 돌리게 돼 “딱 한 달만 더 하자”는 마음에서 “1년만 더 해보자”는 생각으로 기한을 늘렸고, “어느새 20년 넘게 방송을 하고 있다”고 웃으며 말했다.

또 그는 “늘 막 세상 공평하다고 생각하는 게 쟤한테 없는 게 나한테 있고, 나한테 있는 게 쟤한테 없다, 아니면 없는데 없는 애들끼리 뭉쳐서 있는 애보다 더 팡”이라고 표현하면서 자신이 느낀 점을 덧붙였다.

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