‘이번 주말 나들이 조심하세요’…낮 최고 33도 무더위 [오늘날씨]

토요일인 16일 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 이상으로 올라 무더운 날씨가 이어지겠다. 온열질환 예방을 위해 각별한 유의가 필요하다.

서울 낮 최고기온이 30도를 넘어선 지난 14일 오후 서울 종로구 경복궁에서 시민들이 여름 옷차림으로 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

기상청은 이날 “일부 지역에서는 최고체감온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠다”며 “온열질환 발생 가능성이 높으니 영유아·노약자·만성질환자는 야외활동 시간을 줄이고, 축산농가는 축사 온도 조절에 유의해야 한다”고 밝혔다.

당분간 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠다. 하늘은 동해상에 위치한 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠다.

아침 최저기온은 11~18도, 낮 최고기온은 25~33도를 오르내리며 평년(최저 10~15도, 최고 21~25도)보다 높겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 18도, 인천 16도, 수원 16도, 춘천 15도, 강릉 17도, 대전 15도, 청주 16도, 광주 15도, 전주 14도, 부산 14도, 울산 12도 대구 13도, 제주 16도다.

낮 기온은 서울 31도, 인천 29도, 수원 30도, 춘천 31도, 강릉 30도, 대전 31도, 청주 31도, 광주 31도, 전주 31도, 부산 25도, 울산 28도 대구 33도, 제주 24도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준이 예상된다. 다만 경기남부는 오전에 일시적으로 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

일요일인 17일에도 낮 기온이 최고 33도까지 치솟으며 무더위가 계속될 전망이다. 17일 아침 최저기온은 12~19도, 낮 최고기온은 25~33도가 되겠다. 일부 지역은 최고 체감온도가 31도 안팎까지 치솟겠다.

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