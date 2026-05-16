"시진핑, 트럼프 대중국 강경노선 무너뜨리는 데 성공"

시진핑 중국 국가주석이 미중정상회담을 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령의 대중국 강경 노선을 무너뜨리는 데 성공했다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 15일(현지시간) 진단했다.



이번 회담은 트럼프 대통령이 중국에 대해 집권 1기부터 2기 초반까지 이어온 적대적인 접근 방식을 버리고, 대중국 정책의 근간을 얼마나 크게 바꿨는지 극명하게 보여줬다고 NYT는 짚었다.



NYT는 "경의를 표하는 미국 대통령과 자신감에 찬 중국 지도자의 모습"이 이런 점을 반영했다고 설명했다.



트럼프 대통령은 성조기를 흔드는 중국 어린이들에게 박수를 보냈고, 만찬장에서 "미국 국민과 중국 국민 사이의 풍부하고 지속적인 관계를 위해" 건배했다.



또 시 주석을 "위대한 지도자"라고 칭했으며, 방중에 동행한 미국 기업인들이 "시 주석과 중국에 경의를 표하기 위해서" 왔다고 말했다.



반면 트럼프 대통령은 베이징에서 미중 관계의 '뇌관' 가운데 하나인 대만 문제에 관해 뚜렷한 입장을 밝히지 않았다.



시 주석이 대만 문제를 "잘못 처리하면 양국이 충돌할 수 있다"며 미국을 압박했는데도 트럼프 대통령은 대만 관련 구체적인 언급을 피했다.



미 일간 워싱턴포스트(WP)는 '대등한 초강대국' 이미지가 시 주석이 이번 회담으로 달성하려던 목표였으며, 중국이 오랫동안 추구해왔고 미국은 저항해온 역학 관계를 드러냈다고 풀이했다.



이제 중국은 미국의 정책이 손바닥 뒤집듯 바뀔 수 있다는 점을 알고 있으며, 시 주석은 외교 정책을 '트럼프 맞춤형'으로 짜고 있다는 신호를 보냈다는 분석도 나온다.



시 주석은 핵심 현안에 단호한 입장을 고수하면서도 이틀간 베이징에서 열린 트럼프 대통령의 모든 공개 행사에 동행했다.



미국 싱크탱크 스팀슨센터의 윤선 중국 프로그램 담당은 이 같은 시 주석의 동행이 "중국 지도자로서는 이례적인 시간 투자였다"고 NYT에 설명했다.



아울러 "지금의 긍정적인 순간이 지속 가능하지 않을 수도 있는, 트럼프 개인에게 특화한 현상이라는 점을 중국 당국자들은 깨닫고 있다"고 덧붙였다



존 델루리 아시아소사이어티 선임연구원은 이번 미중정상회담에 대해 NYT에 "경제적 거래나 정치적 합의에서는 가시적인 성과를 거의 내지 못했으나, 양국의 지정학적 분위기에 영향을 미칠 잠재력은 있다"고 평가했다.

<연합>

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