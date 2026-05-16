정청래 “양심도 없는 5무 선대위”… 장동혁 “더 끔찍한 뉴이재명” [투데이 여의도 스케치]

정치는 말이다. 정치인의 신념과 철학, 정당의 지향점은 그들의 말 속에 담긴 메시지를 통해 유권자들에게 전달된다. 누가, 왜, 어떤 시점에 그런 발언을 했느냐를 두고 시시각각 뉴스가 쏟아진다. 권력자는 말이 갖는 힘을 안다. 대통령, 대선 주자, 여야 대표 등은 메시지 관리에 사활을 건다. 사회관계망서비스(SNS) 시대에는 인터넷에 올리는 문장의 토씨 하나에도 공을 들인다. 팬덤의 시대, 유력 정치인의 말과 동선을 중심으로 여의도를 톺아보면 권력의 흐름이 포착된다. 그 말이 때론 정치인에게 치명적인 비수가 되기도 한다. 언론이 집요하게 정치인의 입을 쫓는 이유다.

더불어민주당 정청래 대표가 15일 제주시 오라이동 위성곤 민주당 제주도지사 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

①정청래 “‘5무(無)’ 선대위

더불어민주당 정청래 대표는 15일 국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 이른바 ‘공소 취소 저지 선대위’를 출범한 것을 놓고 “내란 세력과 어떤 절연도 못 하면서 엉뚱하게 공소 취소를 내세우고 있다”고 맞받았다.

민주당 총괄 상임선거대책위원장을 맡고 있는 정 대표는 이날 제주에서 열린 현장 중앙선대위 회의에서 “국민의힘 선대위는 정책·비전·인물·소통·양심도 없는 ‘5무(無)’ 선대위”라며 이같이 말했다.

정 대표는 “국민의힘은 ‘윤 어게인 공천’, ‘내란 부활 공천’을 일삼더니 선거운동도 네거티브와 남 탓으로 도배한다”며 “일각에선 (제게) ‘야당 복이 있다’, ‘장동혁 대표는 민주당의 전략자산’이라고 하지만 국민의힘이 제정신을 차리고 민주당과 선의의 경쟁을 했으면 좋겠다”고 밝혔다. 그는 “윤 어게인, 계엄 옹호, 민생 발목, 네거티브 소음 공해, 고집불통, 국민 무시 등이 국민의힘에 대한 대국민 인식일 것”이라며 “민주당은 국민의힘의 이전투구 전략에 말려들지 않는다. 더 낮은 자세로 국민의 삶을 바꾸는 선거가 될 수 있도록 전력을 다하겠다”고 강조했다.

국민의힘 장동혁 대표가 15일 국회에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

②장동혁 “뉴이재명은 더 끔찍”

국민의힘 장동혁 대표는 14일 6·3 지방선거 중앙선거대책위원회 첫 회의를 열고 이재명정부의 부동산 정책을 강하게 비판했다. 더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 부산 북구갑 국회의원 재보궐선거에 출마한 같은당 하정우 후보를 향해서도 공세를 이어가며 정부·여당 심판론을 부각했다.

국민의힘 중앙선거대책위원회 상임선대위원장을 맡은 장 대표는 여의도 국회에서 열린 중앙선대위 회의에서 “이재명의 부동산 정책, 문재인 시즌 2인 줄 알았다. 그런데 뉴이재명은 더 끔찍하다”라며 “서울 아파트값, 강남까지 싹 다 폭등하고 있다”고 비판했다.

장 대표는 “양도소득세 중과 폐지로 매물 자체가 팍 줄었고, 서울 주변 경기도 아파트까지 가파르게 오르고 있다”라며 “전세 매물이 워낙 귀하다 보니 집도 안 보고 송금부터 하는 노룩 계약까지 등장했다”고 했다. 그러면서 “밤마다 부동산 겁박하던 이재명은 이제 침묵 모드로 전환했다”라며 “정부는 사실상 더 이상의 대책이 없어 보인다”고 꼬집었다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 15일 서울 중구 청계천에서 이명박 전 대통령과 대화하고 있다. 연합뉴스

③오세훈 “마음 속 스승”

오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 15일 이명박 전 대통령과 공개 회동을 갖고 “청계천 복원사업에서 많은 인사이트를 받았다”고 밝혔다.

오 후보는 이날 이 전 대통령과 함께 서울 청계천 일대를 걸으며 환담을 한 뒤 “오늘이 마침 스승의 날이다. 스승의 의미는 여러 가지 있을 수 있지만 저로선 이 전 대통령 바로 후임으로 서울시 책임을 맡은 경력이 있다”며 이같이 말했다.

오 후보는 “그때 막 완공된 청계천 하드웨어를 바탕으로 어떻게 그 위에 소프트웨어 콘텐츠를 얹어 전 세계적인 모범사례 만들고 상징적 공간으로 만들지 골몰하던 시간이 있었다”라며 “청계천이 줬던 인사이트는 서울시의 상전벽해 같은 변화의 단초가 됐다”고 강조했다. 그러면서 “마음속 스승으로 모시는 이 전 대통령 모시고 청계천을 걸을 수 있어서 뜻깊은 시간이었다”고 덧붙였다.

오 후보는 또 “이 전 대통령께선 서울 시민께 사랑받는 공간이 됐다는 것을 행복하게 생각하셨고, 청계천으로부터 시작된 도시공간 변화가 계속 이뤄져 이제는 외국인 시각에서 볼 때도 자랑스러운 공간이 돼야 하겠다고 말씀하셨다”고 전했다.

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