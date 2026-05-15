막걸리에 두부김치 '새참 간담회'…대구 모내기 현장 찾은 李대통령

이재명 대통령은 15일 대구 군위군 모내기 현장을 찾아 농촌 현장 목소리를 청취했다.

이 대통령은 이날 오후 군위군 소보면 도산1리 우무실마을을 찾아 모내기 작업을 체험하고 현장 농업인들과 새참을 함께하며 격의 없는 소통의 시간을 가졌다고 안귀령 청와대 부대변인이 브리핑을 통해 밝혔다. 우무실마을은 ‘걱정 없는 마을’이라는 뜻을 지닌 동네로, 주민들은 쌀과 마늘, 양파 등의 농사를 짓고 있다.

이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면 모내기 현장에서 모를 이앙기로 옮기고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 장화를 착용한 뒤 논으로 들어가 이앙기에 탑승해 직접 운전을 하기도 했다. 김경관 청년 농업인의 안내에 따라 적재함에 있는 모판에서 모를 분리해 이앙기 뒤편 탑재대에 직접 실었으며, 이앙기를 운행하며 모를 심었다. 이 대통령은 작업을 마친 뒤 심어진 모가 다소 삐뚤빼뚤한 모습을 보고는 “멀리 보고 운행해야 하는데 가까이 본 것 같다”고 언급했다. 이후 자율주행 모드로 운행되는 이앙기가 반듯하게 모를 심는 모습을 본 이 대통령은 “내가 한 것보다 훨씬 낫네”라고 말해 현장에 웃음을 자아냈다.

모내기 체험을 마친 후에는 도산1리 주민들과 함께 ‘새참 간담회’를 가졌다. 이날 새참으로는 국산 밀로 만든 잔치국수와 마을에서 만든 두부를 활용한 두부김치, 군위군에서 생산된 오이와 방울토마토, 군위군의 자색돼지감자로 만든 기능성 막걸리 등이 제공됐다. 청년 창업인이 개발한 ‘군위자두빵’도 함께 마련됐다.

김교묵 도산1리 이장은 “이 대통령을 칭찬해드리고 싶다”며 “쌀농사를 짓는 사람들에게 살맛 나는 세상을 만들어줘 감사하다”고 말했다. 김 이장이 이어 “햇빛소득마을도 당차게 준비하고 있다”고 하자 이 대통령은 “요건만 맞으면 최대한 많은 곳이 지원받을 수 있도록 하겠다”고 답했다. 안 부대변인은 “이날 현장에서는 마을의 농경문화체험 프로그램과 대구 편입 이후 지역 변화, 청년들의 지역 창업 활성화 방안 등 다양한 주제를 놓고 자유로운 대화가 이어졌다”고 전했다.

이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면에서 모내기 체험을 마친 뒤 주민들과 새참을 먹고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “우무실마을의 이름처럼 국민 모두가 걱정 없이 살아갈 수 있는 나라가 되길 바란다”며 “우무실마을의 번창을 위하여”라고 건배를 제안했다. 새참 간담회를 마친 이 대통령은 마을 농경문화체험 전시장을 찾아 맷돌과 디딜방아 등을 둘러본 뒤 주민들과 기념사진을 촬영했다. 이 대통령은 “직접 모내기를 해보니 농업인들이 현장에서 얼마나 큰 수고를 감당하고 있는지 느낄 수 있었다”며 “현장에서 땀 흘려 애쓰는 농업인 여러분께 깊이 감사드린다”고 했다.

이 대통령은 모내기 현장 방문 전에는 군위군과 경북 의성군 일대의 대구·경북(TK) 통합 신공항 건설 예정 부지도 방문했다.

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