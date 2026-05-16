전남도, 2차 고유가 피해지원금 지급 돌입…최대 25만원 지원

전남도가 오는 18일부터 소득 하위 70% 도민을 대상으로 2차 고유가 피해지원금 지급에 나선다.

전남도는 16일 “고유가와 물가 상승으로 어려움을 겪는 도민들의 생활 안정을 위해 2차 피해지원금을 신속 지급할 계획”이라며 “도와 22개 시군이 협력해 현장 대응에 총력을 기울이고 있다”고 밝혔다.

고유가 피해지원금 홍보물. 전남도 제공

앞서 전남도는 지난 4월 27일부터 1차 지원금 지급을 시작해 시군과 전담 TF를 구성하고 지급 수단을 사전 확보하는 등 체계적인 준비를 진행했다.

특히 지급 첫 주에는 요일제를 운영하고, 거동이 불편한 주민을 대상으로 ‘찾아가는 신청 서비스’를 병행해 전국 최고 수준인 93.6%의 지급률을 기록했다고 설명했다.

전남도는 2차 지급에서도 탄력적 요일제와 현장 방문 신청 지원을 이어가고, 전통시장과 골목상권 중심 소비 촉진 캠페인도 함께 추진할 방침이다.

이번 지원금은 지역별로 차등 지급된다. 일반 비수도권 지역은 1인당 15만원, 인구감소 우대지원 지역은 20만원, 특별지원 지역은 25만원이 지급된다.

지급 대상은 2026년 3월 30일 기준 주민등록상 동일 가구를 기준으로 산정한 건강보험료 부과액 등을 토대로 선정된다. 다만 건강보험료만으로 소득 판단이 어려운 고액자산가는 별도 기준을 적용해 제외된다.

신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 온라인은 카드사·인터넷은행·지역사랑상품권 앱 등을 통해 신청할 수 있으며, 오프라인은 카드 연계 은행 영업점이나 주소지 읍면동 주민센터에서 접수할 수 있다.

지급 첫 주에는 온·오프라인 모두 출생연도 끝자리 기준 요일제가 적용된다. 지원금은 신용·체크카드 충전, 선불카드, 지역사랑상품권 가운데 원하는 방식으로 받을 수 있으며 주소지 관할 시군 내에서만 사용 가능하다.

다만 대형마트와 백화점, 온라인쇼핑몰, 유흥·사행업종 등 일부 업종에서는 사용이 제한된다. 1·2차 지원금 사용 기한은 오는 8월 31일까지로, 기간 내 사용하지 않은 금액은 자동 소멸된다.

서은수 전남도 일자리투자유치국장은 “1차 지원금 지급 경험을 바탕으로 2차 지원금도 신속하고 차질 없이 지급하겠다”며 “민생경제 회복과 지역 소비 활성화에 실질적 도움이 되도록 현장 대응을 강화하겠다”고 말했다.

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