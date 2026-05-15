與 조승래, 평택을 재보선 과열에 “눈살 찌푸릴 공방은 서로 자제”

더불어민주당 조승래 총괄선대본부장은 15일 평택을 재보궐선거에서 조국혁신당 조국 후보와 민주당 김용남 후보간 공방이 과열 양상을 보이는 것과 관련해 “국민들이 보기에 다소 눈살을 찌푸릴 만한 공방은 서로 자제해주면 좋겠다”고 밝혔다.

조 본부장은 이날 국회에서 연 지방선거 관련 기자간담회에서 “우리가 함께 지난 내란의 밤을 헤쳐온 빛의 혁명 동지로서 서로 경쟁할 때 지켜야 할 룰이 필요하다고 본다”며 이같이 말했다.

더불어민주당 중앙당 총괄선대본부장인 조승래 사무총장이 15일 국회에서 열린 기자간담회에서 선거 관련 발언을 하고 있다. 연합뉴스

조 본부장은 평택을 선거 과정에서 조 후보와 김 후보간 공방이 격화되고 있는 것과 관련해서는 “중앙당 차원에서 일일이 답하는 것은 적절치 않다”면서도 “평택과 경기도, 대한민국의 정치·경제·사회·문화 이슈를 놓고 토론하고 대안을 확인하며 부족한 점을 채워가는 것이 이뤄졌으면 좋겠다”고 강조했다.

간담회에서 조 본부장은 평택을 지역 단일화 가능성에 대해서는 선을 그었다. 그는 “평택에 대해서 단일화 논의를 진행하고 있는 것은 없다”며 “계획하고 있는 것도 없다”고 말했다. 그러면서 “이번주 토요일(16일) 김용남 후보 개소식에 정청래 당대표를 비롯한 당 지도부가 참석해 반드시 승리하겠다는 의지를 보여줄 것”이라고 설명했다.

참여정부 민정수석을 지낸 이호철 전 청와대 민정수석비서관이 조 후보 공개 지지와 함께 자신을 징계하라고 당에 요구하는 등 당내 일부 인사의 무소속·타당 후보 지지 움직임에 대해서는 강경한 입장을 재확인했다. “(민주당 당원이) 다른 당 후보 혹은 무소속 후보를 지지하거나 선거운동을 하는 행위에 대해선 해당행위로 간주하겠다는 것은 여전히 유효한 기준”이라며 “하나하나 (사례를) 모으고 있는 중이다. 이를 가지고 종합적으로 판단하겠다”고 했다.

조 본부장은 무소속 김관영 후보와 민주당 이원택 후보가 각축을 벌이는 전북지사 선거에 대해선 “새만금 개발을 비롯해 전북이 갖고 있는 특수한 상황에 대해 민주당과 함께 해야 전북의 비전을 제대로 만들어가는 데 더 효과적이고 강력한 팀 만들어질 것이라는 점을 전북도민에게 설명하고 지지를 호소하는 중”이라고 했다. 영남권 판세와 관련해서는 “지지율은 늘 유동적”이라면서도 “여론조사 밑에 있는 국민들의 구조적 인식이 중요하다. 지방선거의 성격이나 각 정당에 대한 태도가 바뀌었냐는 점에서 그건 아닌것 같다”고 말했다. 지방선거 구도에서 여당지지가 많은 것에 대한 지적으로 풀이된다. 그는 “국민의힘 영남권 현역 단체장들이 일을 잘했으면 교체 여부에 대해서 이야기가 있었겠느냐”며 “이번 지방선거는 정권교체 선거가 아니라 무능한 시·도정에 대한 심판 선거”라고 했다. 그는 “앞으로 4년간 이재명 정부와 호흡을 맞춰 지역 발전을 이끄려면 여당 후보를 선택해야 한다는 점을 설득하고 있다”고 말했다.

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