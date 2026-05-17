병원 퇴원 후 통합돌봄 자동 연계…홍보 강화 관건

서울 강서구 서울부민병원에 오른쪽 무릎 인공관절 수술로 입원했던 노인 A(80)씨는 퇴원을 앞두고 ‘통합돌봄’을 신청했다. 통합돌봄은 자신이 살고 있는 지역에서 필요한 의료∙요양∙돌봄을 한 번에 받는 서비스다. 이후 강서구는 A씨를 위해 통합지원회의를 거쳐 퇴원 전에 개인별 지원계획을 수립했다. 해당 계획에 따라 A씨는 퇴원 시 동행지원서비스를 이용해 안전하게 귀가했고, 퇴원 후에는 화장실 안전손잡이 설치, 방문운동, 보건소 건강관리, 노인맞춤 돌봄서비스를 연계 지원받아 지역사회에서 안정적인 생활을 이어가고 있다.

마주 잡은 손. 공동취재사진

정부가 A씨처럼 병원에서 퇴원한 노인 등의 지역사회 복귀를 돕는 ‘퇴원환자 지역사회 연계지원 사업’ 안착을 위해 관련 지원을 확대할 방침이다.

보건복지부는 은성호 인구사회서비스정책실장이 15일 서울 강서구 서울부민병원을 방문해 퇴원환자 지역사회 연계지원 사업 운영 상황을 확인하고, 지방자치단체와 병원 관계자 의견을 들었다고 밝혔다.

퇴원환자 지역사회 연계 지원사업은 지자체와 협약을 맺은 병원이 퇴원(예정) 환자 중 돌봄이 필요한 대상자를 선별∙평가해 지자체에 의뢰하고, 지자체는 개인별 지원계획을 세워 방문 진료, 가사 지원 등 필요한 돌봄서비스를 연계하는 사업이다. 퇴원 이후 돌봄 공백으로 인해 발생하는 사회적 입원을 막고 가족돌봄 부담을 줄이기 위한 지역사회 통합돌봄 사업의 핵심축이다.

지난 4월 말 기준 전국 229개 시군구와 1030개 병원이 협약을 구축했다. 지역사회 통합돌봄 사업 시행 이후 약 4주간 전국에서 601건의 연계가 이뤄졌다고 복지부는 설명했다.

복지부는 현장 의견을 토대로 지원 절차와 연계 체계를 개선하는 한편 사업에 대한 모니터링을 통해 운영상 미비점을 확인해 보완할 계획이다. 은 실장은 “퇴원은 치료의 마무리가 아니라 살던 곳에서 다시 일상을 이어가는 회복의 시작”이라며 “병원과 지자체 등 현장의 노력이 성과로 이어질 수 있도록 사업 운영 현황을 면밀히 분석해 제도를 보완하겠다”고 밝혔다.

다만 실효성 높은 통합돌봄의 성공적인 안착을 위해서는 국민적 홍보를 강화해야 한다는 지적이 제기된다. 전국에서 통합돌봄 본사업이 시행됐으나, 이 제도에 대해 잘 안다는 이들은 성인 10명 가운데 1명인 것으로 나타났다. 재단법인 돌봄과 미래에 따르면 전국 만18세 이상 성인 남녀 2000명을 대상으로 ‘통합돌봄 인식 및 돌봄 정책 선호도 조사’를 실시한 결과 통합돌봄에 대해 ‘매우 잘 알고 있다’는 응답은 12%에 그쳤다. ‘들어본 적은 있지만 잘 모른다’는 응답이 72%에 달했다. 반면 본인 또는 가족 중 돌봄이 필요한 사람(노인·장애인, 환자 등)이 있다는 응답은 51%로 절반을 넘었다. 돌봄에 대한 수요는 높지만, 통합돌봄에 관한 인식은 여전히 떨어지는 것이다.

김용익 재단법인 돌봄과 미래 이사장은 “돌봄 부담이 가족에게 전가되는 현실은 정부와 지자체가 풀어야 할 과제”라며 “(이번) 지방선거에서는 유권자 수요를 반영한 실질적 공약이 제시돼야 할 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지