삼성전자 사장단, 평택 찾아가 노조 회동…입장차만 확인

삼성전자 사장단이 파업을 막기 위해 평택사업장을 찾아 노동조합과 면담했으나 양측의 입장차만 확인했다.



노조는 핵심 요구에 대한 사측의 태도 변화를 요구하며 선을 그었다. 파업 강행도 시사했다.

삼성전자 DS부문 사장단이 15일 오후 경기 삼성전자 평택캠퍼스에 위치한 노동조합 사무실을 방문해 삼성전자노동조합 공동투쟁본부와 대화하고 있다. 왼쪽 위부터 투쟁본부 정승원 국장, 이송이 부위원장, 최승호 위원장, 김재원 국장. 오른쪽 위부터 삼성전자 박용인 사장, 한진만 사장, 전영현 부회장, 김용관 사장. 삼성전자 제공

삼성전자는 15일 사장단 명의 입장문을 내고 "노조를 한 가족이자 운명 공동체라고 생각하고 조건 없이 열린 자세로 대화에 임할 것"이라며 "노조도 국민의 우려와 국가 경제를 생각해 조속히 대화에 나서줄 것을 거듭 요청드린다"고 밝혔다.



사장단은 "지금은 매 순간 글로벌 경영환경이 급변하는 무한경쟁의 시대다. 회사 내부 문제로 시간을 허비할 수 없다"며 "노사가 한마음으로 화합해 끊임없는 기술혁신과 미래를 위한 과감한 투자로 사업 경쟁력을 확보해야 할 때"라고 강조했다.



아울러 "반도체는 다른 산업과 달리 24시간 쉼 없이 공정이 돌아가야 하는 장치 산업이므로 결코 파업이 있어서는 안 된다. 고객과의 약속을 지키지 못하면 신뢰 자산을 완전히 잃게 된다"며 "저희 사장단은 현재의 경제 상황과 대한민국의 먼 미래를 보며 머리를 맞대고 지혜를 모으겠다"고 강조했다.

15일 서울 서초구 삼성전자 서초 사옥에서 직원들이 이동하고 있다. 삼성전자 노동조합의 총파업을 앞두고 노사 대화를 통한 문제 해결 가능성이 작아지면서 정부가 긴급조정권을 발동해야 한다는 목소리에 힘이 실리고 있다.

사장단은 이번 노사 갈등에 대한 사과의 입장도 밝혔다.



이들은 "삼성전자의 노사 문제로 국민과 주주, 정부에 큰 부담과 심려를 끼쳐드렸다. 성취가 커질수록 우리 사회가 삼성에 거는 기대가 더 엄격하고 더 커지는데 이를 제대로 살피지 못했다"며 "삼성전자 사장단은 무거운 책임감을 느끼며 깊이 고개 숙여 사과드린다"고 말했다.



이번 입장문에는 전영현 대표이사 부회장, 노태문 대표이사 사장을 비롯해 김수목, 김용관, 김우준, 김원경, 남석우, 마우로 포르치니, 박승희, 박용인, 박홍근, 백수현, 송재혁, 용석우, 윤장현, 이원진, 최원준, 한진만 등 사장단 일동이 참여했다.



입장문 발표 이후에는 전영현 부회장을 비롯해 DS 부문 사장단이 노조 지도부와 면담을 위해 평택사업장을 방문했다.

삼성전자 노사가 13일 새벽까지 이어진 마라톤 교섭에도 성과급 지급을 둘러싼 이견을 좁히지 못하고 협상이 최종 결렬됐다. 사진은 이날 서울 서초구 삼성전자 사옥 모습.

평택사업장 노조사무실에서 이뤄진 면담에는 사측에서 전 부회장과 김용관, 한진만, 박용인 사장이, 노측에서 노조 공동투쟁본부 최승호 위원장, 이송이 부위원장, 김재원 국장, 정승원 국장이 참석했다.



노사에 따르면 전 부회장은 노조와 열린 자세로 대화하겠다며 교섭을 이어가자는 뜻을 전달했으나, 최승호 위원장은 핵심 요구에 대한 안건이 있어야 교섭이 가능하다고 답변했다.



최 위원장은 "직원들이 경영진에 대한 신뢰가 전혀 없기 때문에 성과급 투명화, 상한 폐지 제도화 안건이 있어야 한다"고 강조했다.



이번 노사 협상에서 노조는 성과급 투명화, 상한 폐지, 제도화를 요구하고 있으나, 사측은 기존 성과급 제도를 유지하면서 상한 없는 특별보상 제도로 유연한 제도화만 가능하다는 입장이다.

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 13일 경기 수원시 영통구 수원지방법원에서 열린 삼성전자 노조 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청 2차 심문을 마치고 나와 취재진의 질문에 답하고 있다.

삼성전자 노사는 이날 오전에도 서로 입장을 주고 받았으나 한발짝도 진전하지 못했다.



삼성전자는 노조에 보낸 공문에서 "회사는 지난 3월 중앙노동위원회 조정에서 기존 OPI(초과이익성과급) 제도는 재원을 영업이익 10%와 경제적부가가치(EVA) 중 선택하는 방안을 제시한 바 있다"고 밝혔다.



또한 "(성과급) 제도화, 상한 폐지 요구와 관련해서는 기존 OPI 제도를 유지하면서 추가로 상한이 없는 특별보상 제도를 신설하는 등 보다 유연한 제도화 방안을 제안했다"고 전했다.



이들 입장은 기존에 공개된 사측 제안과 변함이 없는 것이다.



초기업노조 최승호 위원장은 입장을 묻는 질의에 "6월 7일 이후 협의할 의사가 있다"며 "헌법이 보장한 권리를 잘 이행할 생각"이라고 답했다.



6월 7일은 노조가 예고한 파업 종료일로 파업 강행을 시사하는 발언으로 해석된다.



노조는 오는 21일부터 내달 7일까지 18일간 총파업을 벌일 예정으로, 노조는 최대 5만여명의 조합원이 참여할 것이라고 주장했다.

<연합>

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