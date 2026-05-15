현대건설 미래주거 영상 ‘네오 리빙’, 美 원쇼 광고제 본상

현대건설이 미래형 주거 브랜드를 담은 영상으로 세계 3대 광고제 중 하나인 미국 ‘원쇼’에서 본상을 수상했다.

현대건설은 15일 브랜드 필름 ‘디에이치(THE H) : 네오 리빙(Neo Living)’이 미국 원쇼 광고제 2026 ‘크래프트-사운드 디자인 & 뮤직’ 부문에서 메리트상을 받았다고 밝혔다. 원쇼 광고제는 ‘칸 라이언즈’, ‘클리오 어워즈’와 함께 세계 3대 광고제로 꼽힌다.

디에이치 브랜드 필름 네오리빙 이미지. 현대건설 제공

지난해 10월 공개된 ‘네오 리빙’ 브랜드 필름은 현대건설의 ‘미래형 주거 플랫폼’을 소개하는 영상이다. 현대건설의 주거 기술과 서비스도 담겼다. 건강관리 특화 공간인 ‘올라이프케어 하우스’, 수면 솔루션 ‘헤이슬립’, 층간소음 저감 기술 ‘H 사일런트 솔루션’, 로봇 기반 주거 서비스 등이 소개됐다.

앞서 현대건설은 지난해 ‘네오 리빙’을 공개하면서 ‘살수록 건강해지는 집’, ‘일상이 최적화되는 집’, ‘삶의 품격을 높이는 집’ 등을 미래 주거 방향으로 제시한 바 있다.

현대건설 관계자는 “글로벌 무대에서 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 설계와 기술, 서비스가 결합된 차별화된 주거 솔루션을 지속 확대할 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지