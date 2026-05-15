원/달러 환율, 한 달여 만에 장중 1500원 넘어

원/달러 환율이 6거래일째 상승세를 이어가며 한 달여 만에 장중 1,500원을 넘었다.



15일 오후 2시 13분 현재 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 9.2원 오른 1,500.2원이다.

4월 5일 서울 중구 명동 일대 환전소 모습. 연합뉴스

환율은 3.2원 오른 1,494.2원에서 출발한 뒤 1,490원대에서 움직이다가 오후 들어 상승폭을 키워 1,500원을 찍었다.



환율이 장중 1,500원을 넘은 것은 지난 4월 7일 이후 처음이다.



환율은 지난 7일 종가 기준 1,454.0원까지 내렸다가 오름세를 지속하고 있다.



지난 12∼13일 발표된 미국의 물가 지표가 예상을 뛰어넘는 상승세를 보이며 인플레이션 우려가 심해졌고 이에 달러가 강세를 보이고 있다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.27% 오른 99.131이다.



코스피는 이날 8.000을 넘었다가 방향을 바꿔 6% 넘게 하락했으며 외국인은 코스피를 4조6천460억원 넘게 순매도 중이다.



엔/달러 환율은 0.15% 오른 158.560엔이다.



같은 시각 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 945.99원이다. 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 1.48원 올랐다.

<연합>

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