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원/달러 환율, 한 달여 만에 장중 1500원 넘어

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원/달러 환율이 6거래일째 상승세를 이어가며 한 달여 만에 장중 1,500원을 넘었다.

15일 오후 2시 13분 현재 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 9.2원 오른 1,500.2원이다.

4월 5일 서울 중구 명동 일대 환전소 모습. 연합뉴스
4월 5일 서울 중구 명동 일대 환전소 모습. 연합뉴스

환율은 3.2원 오른 1,494.2원에서 출발한 뒤 1,490원대에서 움직이다가 오후 들어 상승폭을 키워 1,500원을 찍었다.

환율이 장중 1,500원을 넘은 것은 지난 4월 7일 이후 처음이다.

환율은 지난 7일 종가 기준 1,454.0원까지 내렸다가 오름세를 지속하고 있다.

지난 12∼13일 발표된 미국의 물가 지표가 예상을 뛰어넘는 상승세를 보이며 인플레이션 우려가 심해졌고 이에 달러가 강세를 보이고 있다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.27% 오른 99.131이다.

코스피는 이날 8.000을 넘었다가 방향을 바꿔 6% 넘게 하락했으며 외국인은 코스피를 4조6천460억원 넘게 순매도 중이다.

엔/달러 환율은 0.15% 오른 158.560엔이다.

같은 시각 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 945.99원이다. 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 1.48원 올랐다.

<연합>


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