‘언론인에 금품 제공’ 의혹…이남호 전북교육감 후보 캠프 경찰 압색 [6·3의 선택]

경찰이 이남호 전북도교육감 후보 선거캠프 관계자의 금품 제공 의혹과 관련해 강제수사에 착수했다.

익산경찰서는 15일 공직선거법 위반 혐의로 이 후보 선거사무소 관계자 사무실 등에 대해 압수수색을 실시했다. 압수수색은 이날 오전 9시부터 낮 12시까지 3시간여 동안 진행됐다.

경찰은 선거캠프 핵심 관계자 A씨가 특정 언론인에게 우호적인 기사 게재를 요구하며 200만원 상당의 금품을 제공한 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 압수수색 현장에는 이 후보도 참고인 신분으로 함께 있었던 것으로 알려졌으나, 현재까지 이 후보의 직접 연루 여부는 확인되지 않았다.

경찰은 이 후보 선거사무소 관계자와 언론인 간 부정한 금전 거래가 있었는지를 확인하기 위해 관련 자료 확보에 나선 것으로 전해졌다.

경찰은 이날 압수수색을 통해 확보한 A씨와 이 후보의 휴대전화, 컴퓨터 등 전자기기에 대한 디지털 포렌식을 진행하는 한편 관련자들을 상대로 사실관계를 조사할 방침이다.

경찰 관계자는 “법원에서 적법하게 발부받은 영장에 따라 통상적인 압수수색 절차를 진행했다”며 “수사 중인 사안인 만큼 구체적인 혐의 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.

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