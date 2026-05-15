김종민 “신지 축의금? 달라는 대로 줘야…덕분에 번 돈이 얼만데”

그룹 코요태 멤버 김종민이 같은 팀 멤버 신지를 향한 고마움을 전해 눈길을 끌었다.

지난 14일 유튜브 채널 ‘준호 지민’에는 ‘예능 베테랑들의 승부 with. 김종민’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 김종민이 게스트로 출연해 김준호, 김지민과 이야기를 나눴다.

유튜브 채널 ‘준호 지민’ 캡처

이날 김준호는 김종민에게 “신지 결혼식 날 가려고 한다”고 말했고, 김지민은 “신지 언니 살이 엄청 많이 빠졌더라”고 말했다. 김종민은 “살을 많이 뺐다. 11㎏ 정도 줄인 것으로 안다”며 신지가 결혼을 앞두고 감량한 사실을 언급했다.

대화 도중 김준호가 “신지 결혼 정도면 축의금을 얼마나 내야 하냐”고 묻자 김종민은 “달라는 대로 줄 것”이라고 주저 없이 대답헀다. 그는 “신지 덕분에 내가 번 돈이 얼마인가. 내 은인의 결혼식이다”라고 말해 오랜 동료를 향한 애정을 드러냈다.

유튜브 채널 ‘준호 지민’ 캡처

또한 김종민은 코요태 활동에 대한 고마움도 털어놨다. 그는 “신지는 혼자서 해도 되는데 우리 둘까지 있으니 과유불급 상태 아니냐”고 농담한 뒤 “그럼에도 팀을 계속 유지해준 게 너무 고맙다”고 말했다.

그러면서 “신지 덕분에 먹고 살았다고 생각한다. 진짜 고맙다”고 거듭 강조했다. 이를 들은 김준호와 김지민도 “진짜 의리 있다”며 공감했다.

유튜브 채널 ‘준호 지민’ 캡처

한편 코요태는 1998년 데뷔해 올해 활동 27주년을 맞았다. 신지는 해당 영상이 공개되기 전인 지난 2일 가수 문원과 결혼했다.

신지와 문원은 2024년 라디오 DJ와 게스트로 만나 인연을 맺었고 그해 연인 사이로 발전했다. 지난해 6월 웨딩 촬영 사실이 외부에 알려진 후 신지가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직접 결혼 소식을 발표한 바 있다.

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