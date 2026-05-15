민주·진보, 울산시장·연제구청장 단일화 합의

더불어민주당과 진보당이 6·3 지방선거를 19일 앞둔 15일 울산광역시와 부산 연제구에서 후보 단일화와 선거 연대에 합의했다. 최대 관심사였던 울산광역시장은 민주당 김상욱, 진보당 김종훈 후보간 경선을 통해 단일화가 이뤄진다. 양당은 “내란세력을 청산하고 낡은 지방정치를 혁신하라는 시민 요구를 수용한다”며 ‘시민주권 지방정부’ 구성과 공동정책 추진을 약속했다.

후보 단일화 대상은 울산광역시장, 울산 5개 구·군 기초단체장, 울산 일부 광역의원 선거구, 부산 연제구청장 선거다. 울산시장 후보는 민주당 김상욱, 진보당 김종훈 후보간 경선을 통해 단일화 하기로 했다.

더불어민주당 조승래 사무총장과 진보당 신창현 사무총장이 15일 국회에서 더불어민주당 김상욱 후보와 진보당 김종훈 후보의 울산광역시 후보 단일화 등 6.3 선거 울산광역시장 후보, 울산 기초단체장 후보, 울산 일부 지역 광역의원 후보, 부산광역시 연제구 기초단체장 후보를 단일화한다는 내용의 합의문에 서명 후 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 진보당 오인환 기획부총장, 신창현 사무총장, 더불어민주당 조승래 사무총장, 이연희 전략기획위원장. 연합뉴스

기초단체장 선거에서는 지역별로 단일화 방식이 달라졌다. 부산 연제구청장과 울산 남구청장·울주군수 선거는 양당 후보 간 경선으로 단일화를 추진한다. 울산 동구청장은 민주당 김대연 후보가 사퇴하고 진보당 박문옥 후보로 단일화하며, 울산 북구청장과 중구청장은 진보당 이은영, 장현수 후보가 사퇴하고 민주당 이동권, 박태완 후보로 단일화하기로 했다.

광역의원 선거에서도 일부 지역 단일화가 추진된다. 대상 지역은 동구 3선거구(남목1·2·3동), 북구 3선거구(강동동·효문동·양정동·염포동), 중구 2선거구(병영1·2동), 남구 3선거구(삼호동·무거동) 등 4곳이다. 이들 지역에서는 민주당과 진보당 후보가 경선 방식으로 단일후보를 결정한다.

양당은 “각 당과 후보는 단일화 결과를 존중하고 공동으로 선거 승리를 위해 최선을 다한다”고 밝혔다. 단일화 일정과 세부 방식은 추가 협의를 통해 확정할 예정이다.

양당은 이날 발표한 후보 단일화 합의문에서 “주권자가 정치와 행정의 주인이라는 시대정신에 맞게 선거 이후울산시와 부산 연제구 등을 시민사회와 시민이 함께 참여하는 시민주권 지방정부 성격으로 운영하겠다”고 밝혔다. 또 조례 제정 등을 통해 시민 참여와 협치를 제도화하기로 했다. 양당은 울산 발전과 부산 연제구 발전 비전을 담은 공동정책도 추진하기로 했다. 각 당 정책과 시민사회가 제안한 정책을 종합해 공동정책을 마련하고, 시민사회와 함께 정책 채택 및 이행을 선언한다는 방침이다. 세부 협약 내용은 단일후보 확정 이전 발표하기로 했다.

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