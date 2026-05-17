“헌혈 영웅, 고마워요”…사진으로 돌아보는 한 주의 기록 [한컷한주(週)]

‘한컷한주(週)’는 세계일보 사진부가 한 주 동안 포착한 주요 장면을 사진으로 기록해 전하는 기획 코너입니다. 한 주의 흐름 속에는 수많은 사건과 이야기가 담겨 있습니다. 사진을 통해 그 주를 관통하는 시대의 표정과 현장의 의미를 전하고자 합니다. 그 한 컷에는 뉴스의 현장과 사람들의 삶, 그리고 우리 사회의 오늘이 담겨 있습니다. 사진 한 컷이 전하는 깊은 울림과 기록의 가치를 ‘한컷한주’에서 만나보시기 바랍니다.

13일 서울 광진구 건국대학교에서 ‘KU아임도그너’ 헌혈센터 개소 5년을 맞아 열린 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 헌혈견들이 견주와 함께 포즈를 취하고 있다.

유희태 기자

견(犬)들의 영웅, 헌혈견들이 한자리에 모였다.

건국대학교는 ‘KU아임도그너’ 개소 5주년을 맞아 13일 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사를 개최했다. 2022년 아시아 최초 반려동물 헌혈센터로 문을 연 KU아임도그너 헌혈센터는 현재까지 누적 헌혈견 555마리로부터 총 23만8140ml의 혈액을 기증받아 공급했다. 소형견 기준 약 2300마리를 살릴 수 있는 양이다.

한현정 KU아임도그너 헌혈센터장은 “이번 행사는 생명 나눔에 동참해온 헌혈견과 보호자들에게 감사의 마음을 전하는 자리”라며 “KU아임도그너 헌혈센터는 앞으로도 반려동물 의료복지와 생명존중 문화 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.

14일 서울 은평구 서울소방학교에서 열린 ''제15회 서울시 몸짱소방관 선발대회''에서 참가 소방관들이 경례하고 있다.

이재문 기자

서울시 소방재난본부는 시민 생명과 안전을 지키는 소방공무원의 강인한 체력과 건강한 이미지를 알리기 위해 ‘제15회 서울시 몸짱 소방관 선발대회’를 개최했다.

지난 14일 서울 소방학교에서 열린 이번 대회에는 서울시 각 소방서 소속 남자 소방관 25명과 여자 소방관 4명 등 총 29명의 현직 소방관들이 참가해 재난 현장에서 다져온 강인한 체력과 자기관리 역량을 선보이며 열띤 경쟁을 펼쳤다.

서울시 소방재난본부는 이번 대회를 통해 선발된 우수 참가자들을 중심으로 ‘2026 몸짱 소방관 희망나눔 달력’ 제작을 추진할 계획이다. 달력 판매 수익금은 화상 환자 치료 지원과 저소득층 의료비 지원 등 공익사업에 활용될 예정이다. 몸짱 소방관 달력은 지난 2015년부터 꾸준히 제작돼 시민들의 호응을 얻고 있으며, 강인한 소방관의 이미지와 나눔의 가치를 함께 전달하는 대표적인 공익 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

제18회 중랑 서울장미축제 개막을 사흘 앞둔 12일 서울 중랑구 중랑장미공원 장미터널 아래서 시민들이 기념사진을 찍고 있다.

유희태 기자

전국 곳곳에 봄비가 내리며 선선한 날씨를 보인 11일 경기 구리시 구리한강시민공원 유채꽃 대단지를 찾은 시민들이 즐거운 시간을 보내고 있다.

구리=유희태 기자

초여름을 대표하는 사랑과 열정의 꽃, 장미를 주제로 한 ‘제18회 중랑 서울장미축제’가 개최됐다.

18회 개최의 의미를 담아 ‘랑랑18세’를 주제로 진행되는 이번 축제에선 중랑천을 따라 이어지는 5.45㎞ 장미터널과 32만주 장미가 어우러진 풍경을 감상할 수 있다.

주민 참여를 확대한 이번 축제는 어린이를 위한 체험 프로그램 '장미요정 날아랑', ‘장미 퍼레이드’ 등이 마련돼 있다. 5월 15일부터 23일까지 열린다.

지난 8일 구리한강시민공원에서 '2026 유채꽃 축제'가 개막했다. 8일부터 10일까지 3일 동안 열린 구리 유채꽃 축제는 한강을 배경으로 펼쳐진 유채꽃 단지에 문화 예술을 접목시켜 가족과 연인 등 구리시를 찾는 이들에게 즐거움을 주고자 2001년부터 매년 5월 개최하고 있다.

감사의 정원 준공식을 하루 앞둔 11일 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에 6·25전쟁 참전국을 상징하는 23개의 석재 조형물이 세워져 있다.

유희태 기자

대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신한 6·25전쟁 참전 22개국을 기리고 참전 용사를 추모하기 위한 ‘감사의 정원’ 준공식이 개최됐다.

감사의 정원은 대한민국을 포함한 6·25전쟁 참전 23개국을 상징하는 지상부 상징조형물 ‘감사의 빛 23’과 지하의 미디어 체험 공간 ‘프리 덤 홀’로 구성됐다.

‘감사의 빛 23’은 6·25전쟁을 상징하는 6.25m 높이 23개 조형물로 이뤄졌고 지하에 조성된 ‘프리덤 홀’은 미디어 체험 공간으로 총 4개 미디어 시설(메모리얼 월, 연결의 창, 감사의 아카이빙 월, 잊지 않을 이야기)로 꾸며졌다.

한편 6.3 지방선거를 앞둔 시점에 감사의 정원 준공식이 열려 "선거용 사업"이란 정치 공방도 있었다.

10일 서울 남산골한옥마을을 찾은 관람객들이 경민대 태권도팀의 태권도 공연을 즐기고 있다.

이제원 선임기자

2026 서울시 태권도 공연이 개막했다.

서울시는 5월 9일부터 10월 18일까지 남산골 한옥마을 천우각에서 매주 주말 오후 2시와 4시에 ‘태권도 상설 공연‘을 연다.

올해는 국기원을 비롯해 국방전투태권도연구소, 태권코레오, 경민대학교 태권도 시범단 등 총 10개의 팀이 참여해 절도 있는 태권도 정통 시범과 창작·융합 공연까지 다채로운 무대를 선보인다.

특히 6월부터는 외국인 관광객을 위한 특화 프로그램도 운영한다. 태권도 도복을 정식으로 갖춰 입고 기본동작과 격파 등을 배우는 시간으로, 매주 일요일 상설공연 종료 후 약 30분간 진행한다. 참여자에게는 수료증도 수여한다. 전체 공연 일정 등 자세한 정보는 서울시 태권도 공연 공식 인스타그램(@seoul.tkd)에서 확인할 수 있다.

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