봉쇄된 호르무즈, 미중 정상회담 통해 열릴까… 각국 정상들 정상화 촉구

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담이 이란 전쟁 국면을 바꿀지 전 세계적 관심이 이어지고 있는 가운데 각국 정상들이 호르무즈해협 정상화를 촉구하는 공동성명을 발표했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. UPI연합뉴스

14일(현지시간) 미국 CNN 방송에 따르면 한국과 영국, 프랑스, 독일, 일본, 캐나다, 카타르, 바레인 등 26개국 정상들은 공동성명을 내고 “호르무즈해협의 항행 자유를 지원하기 위해 외교·경제·군사적 역량을 공동으로 활용하겠다는 의지를 재확인한다”고 밝혔다. 이들은 “유엔해양법협약(UNCLOS)과 국제법에 따라 항행은 자유로워야 한다”며 “기뢰 제거 작전 등을 포함한 독립적이고 순수 방어 목적의 다국적 군사 임무를 지원하겠다”고 강조했다. 성명은 해당 군사 임무가 “현재 진행 중인 외교적 관여와 긴장 완화 노력을 보완하는 역할을 하게 될 것”이라며 “허용 가능한 환경이 조성될 경우에만 이 같은 구상이 시행될 것”이라고 덧붙였다.

이번 공동성명 서명국들은 각국의 국내 정치 상황과 의회 절차 등을 고려해야 한다면서도 이번 다국적 임무에 대한 정치적 지지를 표명했다고 CNN은 전했다.

이번 공동성명은 세계 에너지 공급의 핵심 통로인 호르무즈해협의 폐쇄가 장기화되고 있는 상황에서 정상회담에 나선 미·중에 주요국의 목소리를 전달하기 위한 목적도 있어 보인다. 호르무즈해협 문제는 정상회담에서도 주요 의제로 논의되는 중이다. 트럼프 대통령은 회담 후 “시 주석은 호르무즈 해협이 다시 열리기를 원하고 있다”며 “이란과의 합의를 위해 도움을 제공하겠다는 의사도 밝혔다”고 말했다.

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