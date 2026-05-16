경기에 ‘기술’ 전북에 ‘실증’…국가 양자클러스터 유치 ‘맞손’

경기도가 전북특별자치도와 손잡고 과학기술정보통신부가 주도하는 ‘국가 양자클러스터’ 유치에 나선다. 양 지자체는 각자의 강점을 결합해 연구개발(R&D)부터 실증, 산업화로 이어지는 초광역 양자 산업 생태계를 조성한다는 복안이다.

15일 경기도에 따르면 두 광역 지자체는 최근 양자 소부장(소재·부품·장비)과 양자 컴퓨팅을 연계하고, 양자 통신을 핵심축으로 하는 산업화 전략을 세운 뒤 컨소시엄을 구성했다.

사진=경기도청

이번 협력은 지난달 과기정통부가 발표한 지역 기반 양자 산업 생태계 조성 공모에 대응하기 위한 것이다.

경기도는 성균관대학교, 한국나노기술원 등 풍부한 연구 인프라와 판교의 양자 테스트베드를 활용해 원천기술 개발 및 고도화를 담당한다. 양자 통신 소자 국산화를 위한 파운드리 구축과 국내 최초 양자프로세서(QPU) 파운드리 모델 수립에 집중할 계획이다.

전북도는 새만금 재생에너지 단지와 국민연금공단 등 풍부한 현장 인프라를 바탕으로 금융·공공 데이터 보안 등 실증 사업을 추진한다. 경기도의 첨단 기술을 전북의 산업 현장에 적용함으로써, 경기도는 부족한 실증 기반을 확보하고 전북은 상대적으로 취약한 원천기술 역량을 보완하는 상호보완적 시너지를 낼 것으로 기대된다.

이번 컨소시엄은 지리적 한계를 넘어 디지털·네트워크 기반으로 협력하는 새로운 지역 상생 모델로 평가받는다. 양 지자체는 지난 8일 과기정통부 주관 컨설팅에 공동 참여했다. 이어 7월 최종 지정을 목표로 사업 계획서를 정교하게 다듬을 계획이다.

현병천 경기도 미래성장산업국장은 “이번 협력은 경기도의 기술력이 실질적인 산업 생태계로 확장되는 중요한 계기가 될 것”이라며 “국가 양자전환(QX)을 선도함과 동시에 수도권과 비수도권이 상생하는 균형 발전의 초석을 다지겠다”고 말했다.

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