태릉 주택착공 1년 당기고 오피스텔 공급 검토·주담대 규제강화

정부가 주택시장 안정을 위해 예정된 공급 시기를 앞당기거나 물량 확대를 검토하며 주택담보대출 규제를 강화한다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 15일 정부서울청사에서 주재한 부동산관계장관회의에서 "신속한 공급이 무엇보다도 중요하다고 잘 인식하고 있다. 정부는 기발표된 계획이 국민의 실제 주거로 직결되도록 모든 실행단계를 압축해서 공급 시간을 앞당기는 데 총력을 다하고 있다"며 일련의 조치를 공개했다.

서울 남산타워 전망대에서 바라본 서울 시내 아파트 단지의 모습. 연합뉴스

우선 1·29 부동산 대책에 포함됐던 서울 노원구 공릉동 군 골프장인 태릉CC를 개발해 주택 6천800호를 건설하는 사업을 애초 계획보다 1년 앞당겨 2029년 착공하도록 추진한다.



구 부총리는 "오피스텔 등 비아파트를 포함해 입주 가능한 주택을 단기에 공급해 국민의 주거 안정을 재고하는 방안도 현재 검토하고 있다"고 밝혔다.



강서 군 부지, 노후 청사 복합개발 등 약 2천900호는 현재 예비타당성조사 면제 절차 등이 정상적으로 추진 중이며 2027년 착공할 것이라고 구 부총리는 설명했다.



그는 올해 예정된 수도권 공공분양 2만9천호를 차질 없이 추진할 것이고, 이 가운데 1만3천400호 분양을 상반기에 완료하겠다며 부지별로 공급책임관을 지정해 애로를 해결하고 사업이 원활하게 이뤄지도록 하겠다고 약속했다.

경제 현안 점검하는 구윤철 경제부총리. 연합뉴스

부동산 시장 교란을 막기 위해 주택담보대출을 중심으로 금융을 더 빈틈없이 관리하는 계획도 내놓았다.

구 부총리는 상반기 중 사업자 대출의 용도 외 유용 점검 체계를 개선해 금융회사 자체 점검 대상을 법인으로까지 확대하고 모든 주택담보대출(주담대) 소액 대출까지 촘촘히 점검하겠다고 예고했다.



기존에는 금융회사 자체 점검 대상이 개인 임대사업자로 한정돼 있었는데 이제 법인 임대사업자까지 대상으로 추가해 모든 주택담보 사업자 대출을 점검하는 것을 원칙으로 삼는다는 것이다. 소액 대출도 점검 범위에 포함할 계획이다.



구 부총리는 이달 10일 다주택자 양도세 중과가 재개 이후 주택 시장 상황에 관해 "매물이 감소하며 가격 상승 폭은 확대되는 모습"이라고 진단하고서 "정부는 시장 불안이 확대되지 않도록 현재의 국면을 철저히 모니터링하고, 모든 가용수단을 총동원해 관리해 나갈 것"이라고 강조했다.



회의에서는 주택시장 동향 및 대응방향, 가계부채 동향 및 관리방안, 부동산 불법행위 대응실적 및 향후계획 등이 다뤄졌다.



구 부총리는 이날 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의도 열어 중동전쟁 관련 대응 상황을 점검하고 하반기 경제성장전략도 논의했다.



그는 "중동전쟁의 충격 속에서도 우리 경제는 수출·경상수지·주가지수는 역대 최고치를 경신하며 위기에 강한 대한민국의 저력을 보여주고 있다"며 "정부는 대내외 여건 변화를 면밀히 살피면서 중동발 충격에 따른 민생의 어려움을 최소화하겠다"고 말했다.

잠실 롯데타워에서 내려다 본 서울 시내 모습. 연합뉴스

회의에서는 주사기·주사침, 농업용 비료, 아스팔트, 레미콘혼화제 등 국민생활과 산업현장 필수 품목의 수급 동향을 점검하고 공급망 안정화 방안을 논의했다.



정부는 사재기로 시장을 교란하는 행위가 생기지 않도록 관리하고, 요소 비료는 전년 판매량 이내로 공급과 판매를 제한하며 아스팔트와 레미콘 혼화제 등은 건설업계와 협력해 필수 현장에 우선 공급할 계획이다.



6월 말 발표할 하반기 경제성장전략과 관련해 구 부총리는 "통상 환경 변화와 중동 전쟁과 같은 지정학적 갈등이 높아지고 인공지능과 녹색 경제로의 대전환이 급속히 이루어지고 있다"고 글로벌 경제의 상황에 주목하고서 "기회를 선점하고 구조개혁을 통해 경제를 한 단계 더 도약시킬 수 있도록 총력을 다하겠다"고 강조했다.



그는 "경제 안보 강화와 에너지 대전환을 위한 전략을 준비하겠다"며 "구조적 문제에 대한 근본적 해결 방안을 강구해 잠재 성장률 반등과 양극화 해소 달성을 위한 과제도 마련하겠다"고 성장전략의 방향을 예고했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지