유혜리 “‘파리 애마’ 출연 수치스럽지 않아…인생 터닝포인트 됐다”

배우 유혜리가 영화 ‘파리 애마’에 대한 자부심과 함께 전성기 시절 인기를 회상했다.

유혜리는 지난 14일 방송된 MBN ‘특종세상’에서 근황과 가족 이야기를 공개됐다.

MBN ‘특종세상’ 방송화면 캡처

이날 유혜리는 대학생 시절 우연히 연예계에 입문하게 된 과정을 밝혔다. 그는 “1984년 친구들과 모델이 많은 회사에 놀러 갔다가 제안을 받았다”며 “CF를 찍을 마음이 있으면 서초동 세트장으로 오라’고 하더라”고 말했다. 이어 “설마하는 마음으로 갔는데 실제로 촬영 준비가 다 돼 있었다. 얼떨결에 청바지 광고를 찍게 됐다”고 밝혔다.

당시 엄격했던 아버지의 반대도 있었다고 고백했다. 그는 “아버지가 아실까봐 성부터 이름까지 다 바꾸고 활동했다”며 “나중에는 방송에 계속 나오니까 들키게 됐고, 아버지가 ‘누구 허락을 받고 이렇게 하냐’며 크게 화를 내셨다”고 떠올렸다.

MBN ‘특종세상’ 방송화면 캡처

유혜리는 1988년 ‘애마부인’ 시리즈의 스핀오프 격인 ‘파리 애마’로 스크린 데뷔 후 큰 주목을 받았다. 그는 “반응이 센세이셔널했다. 당시에는 해외 로케이션 자체가 획기적이었다”며 “스포트라이트를 엄청 많이 받았다”고 말했다.

이어 “‘파리 애마’를 수치스럽게 생각하지 않는다. 배우로서 한 작품이고, 그 영화를 계기로 연극을 시작하면서 본격적으로 연기자의 길로 방향을 틀게 됐다”며 작품에 대한 자부심을 드러냈다.

MBN ‘특종세상’ 방송화면 캡처

또한 전성기 시절 출연료에 대해 “영화 한 편당 1000만원 이상 받았다”며 “1980년대 강남 아파트 값이 1200만~1700만원 정도 했던 시절”이라고 설명했다. 이어 “그 덕분에 TV 미니시리즈 주인공으로 발탁됐고, 그 작품이 인생의 터닝포인트가 됐다”고 덧붙였다.

이후 유혜리는 영화 ‘우묵배미의 사랑’에 출연해 존재감을 알렸고, 이를 통해 대종상 여우조연상을 수상했다.

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