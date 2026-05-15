민도희, '공항 발 올리기' 논란 사과…"부주의한 습관 성찰"

배우 민도희가 과거 공항 내 공중도덕 논란을 직접 언급하며 성찰의 뜻을 밝혔다.

지난 13일 유튜브 채널 '미니 도희'에 공개된 영상에서 민도희는 지난해 9월 불거진 '공항 의자 발 올리기' 사건의 전말을 털어놨다.

민도희. 유튜브 캡처

당시 그는 실외화를 신은 채 의자에 발을 올린 사진으로 인해 공공장소에서의 예절 부재를 지적받은 바 있다.

민도희는 해당 논란에 대해 즉각 사과하며, 신체적 특징으로 인해 발이 바닥에 편안히 닿지 않아 생긴 오랜 습관이 원인이었음을 고백했다.

그는 "핑계처럼 들릴 수 있겠지만, 개인적인 습관이 부주의한 행동으로 이어졌다"며 "해당 사건 이후 잘못된 습관을 확실히 고치는 계기가 됐다"고 전했다.

성장의 통과제의처럼 치러진 이번 사과는 공인으로서의 책임감을 다시금 되새기는 계기가 된 모양새다. 민도희는 당시에도 "사소한 행동 하나에도 주의를 기울이겠다"며 사과문을 게재하고 해당 사진을 삭제했다.

2012년 그룹 타이니지로 데뷔한 민도희는 드라마 '응답하라 1994', '내 아이디는 강남미인', 영화 '자산어보' 등에 출연했다.

<뉴시스>

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