뉴욕증시, 미중회담 주시하며 상승…S&P500·나스닥 최고치 마감

뉴욕증시에서 S&P 500 지수와 나스닥 지수가 사상 최고치 기록을 다시 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령 방중을 계기로 미중 협상에 대한 낙관론이 커지면서 투자심리가 개선된 것으로 풀이된다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에 따르면 14일(현지 시간) 다우존스산업평균지수는 전 거래일 대비 370.26포인트(0.75%) 오른 5만63.46에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전 거래일 대비 56.99포인트(0.77%) 높아진 7501.39로 장을 마감했고, 기술주 중심의 나스닥지수는 232.878포인트(0.88%) 상승한 2만6635.222로 마무리됐다.
다우지수가 종가 기준 5만을 넘긴 것은 지난 2월 이후 3개월 만이다. S&P500지수와 나스닥지수는 각각 올해 들어 18번째, 14번째로 사상 최고치를 경신하며 마감했다.
백악관은 이날 미중정상회담 뒤 “양측은 에너지의 자유로운 흐름을 보장하기 위해 호르무즈 해협이 개방돼야 한다는 데 동의했다”며 “시 주석은 호르무즈 해협 군사화나 사용료 징수를 위한 모든 노력에 대한 중국의 반대를 명확히 했다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 “시 주석은 호르무즈 해협이 개방되기를 원한다. 그는 ‘내가 조금이라도 도움이 될 수 있다면 돕고 싶다’고 말했다”고 부연했다. 또 “그는 이란에 군사 장비를 주지 않겠다고 말했다”고도 전했다.
인공지능(AI) 관련주가 특히 강세였다. 시스코는 3분기 호실적 대규모 인력 감축안 발표에 힘입어 12% 급등했고, 엔비디아도 고성능 AI칩 H200 대 중국 수출 승인이 보도되면서 4%대 상승했다. 브로드컴(5.52%), TSMC(4.48%)도 올랐다. 다만 인텔(-3.62%)은 점유율 감소 소식에 하락했다.
필라델피아 반도체 지수는 0.46%, 러셀2000지수는 0.67%, 다우 운송지수는 1.40% 각각 상승했다.
모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 증시 ETF가 1.00% 상승한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF도 0.25% 올랐다. 코스피 야간 선물은 0.19% 하락하며 장을 마쳤다.
전일 서울 환시에서 1491.0원을 기록했던 원·달러 환율은 야간시장에서는 1493.4원으로 마감했다. 국제 유가 기준물 브렌트유 7월물은 배럴당 105.72달러로 전장 대비 0.1%, 미국산 서부텍사스산원유(WTI) 6월물은 0.2% 오른 101.7달러로 마감했다.
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