뉴욕증시, 미중회담 주시하며 상승…S&P500·나스닥 최고치 마감

뉴욕증시에서 S&P 500 지수와 나스닥 지수가 사상 최고치 기록을 다시 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령 방중을 계기로 미중 협상에 대한 낙관론이 커지면서 투자심리가 개선된 것으로 풀이된다.

뉴욕증권거래소 입회장. AFP연합뉴스

뉴욕증권거래소(NYSE)에 따르면 14일(현지 시간) 다우존스산업평균지수는 전 거래일 대비 370.26포인트(0.75%) 오른 5만63.46에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전 거래일 대비 56.99포인트(0.77%) 높아진 7501.39로 장을 마감했고, 기술주 중심의 나스닥지수는 232.878포인트(0.88%) 상승한 2만6635.222로 마무리됐다.

다우지수가 종가 기준 5만을 넘긴 것은 지난 2월 이후 3개월 만이다. S&P500지수와 나스닥지수는 각각 올해 들어 18번째, 14번째로 사상 최고치를 경신하며 마감했다.

백악관은 이날 미중정상회담 뒤 “양측은 에너지의 자유로운 흐름을 보장하기 위해 호르무즈 해협이 개방돼야 한다는 데 동의했다”며 “시 주석은 호르무즈 해협 군사화나 사용료 징수를 위한 모든 노력에 대한 중국의 반대를 명확히 했다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 “시 주석은 호르무즈 해협이 개방되기를 원한다. 그는 ‘내가 조금이라도 도움이 될 수 있다면 돕고 싶다’고 말했다”고 부연했다. 또 “그는 이란에 군사 장비를 주지 않겠다고 말했다”고도 전했다.

인공지능(AI) 관련주가 특히 강세였다. 시스코는 3분기 호실적 대규모 인력 감축안 발표에 힘입어 12% 급등했고, 엔비디아도 고성능 AI칩 H200 대 중국 수출 승인이 보도되면서 4%대 상승했다. 브로드컴(5.52%), TSMC(4.48%)도 올랐다. 다만 인텔(-3.62%)은 점유율 감소 소식에 하락했다.

필라델피아 반도체 지수는 0.46%, 러셀2000지수는 0.67%, 다우 운송지수는 1.40% 각각 상승했다.

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 증시 ETF가 1.00% 상승한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF도 0.25% 올랐다. 코스피 야간 선물은 0.19% 하락하며 장을 마쳤다.

전일 서울 환시에서 1491.0원을 기록했던 원·달러 환율은 야간시장에서는 1493.4원으로 마감했다. 국제 유가 기준물 브렌트유 7월물은 배럴당 105.72달러로 전장 대비 0.1%, 미국산 서부텍사스산원유(WTI) 6월물은 0.2% 오른 101.7달러로 마감했다.

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