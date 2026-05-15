트럼프 이어 푸틴도 중국행… 크렘린궁 "곧 발표"

트럼프 대통령에 이어 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 곧 중국을 방문할 예정이다.



타스 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 14일(현지시간) 브리핑에서 푸틴 대통령의 방중 일정이 확정됐는지를 질문받자 “곧 발표할 예정”이라며 이같이 답했다. 페스코프 대변인은 “방문을 준비하고 있으며, 마무리 작업이 이미 완료됐다”며 “조만간 방문이 이뤄질 것”이라고 설명했다. 이같은 발언은 중국을 방문 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 시진핑 중국 국가주석과 정상회담한 직후 나온 것이어서 주목된다. 페스코프 대변인은 러시아와 중국의 소통과 관련한 물음에는 “우리는 시 주석과의 개별적인 접촉을 기대한다”고 언급하기도 했다.

지난달 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 왕이 중국 외교부장의 초청으로 중국을 방문한 자리에서 푸틴 대통령이 올해 상반기 중국을 찾을 것이라고 언급했다.

앞서 홍콩 일간 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 푸틴 대통령이 5월에 중국을 방문할 가능성이 있으며, 이 경우 중국이 미국과 러시아 정상을 같은 달에 맞이하는첫 사례가 될 것이라고 보도한 바 있다.

푸틴 대통령과 시 주석은 지난 2월4일 약 1시간25분에 걸쳐 화상으로 회담했다. 시 주석은 같은 날 트럼프 대통령과도 통화했다. 푸틴 대통령과 시 주석이 마지막으로 대면한 것은 작년 9월 중국이 베이징에서 개최한 전승절 80주년 열병식 때다. 당시 김정은 북한 국무위원장까지 세 정상이 나란히 톈안먼 망루에 올라 북·중·러 밀착을 과시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지