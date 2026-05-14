李가 언급한 ‘소양호 붕어 집단폐사’ 검사결과 나왔다…“바닥에 쌓인 황화수소 중독이 원인”

지난달부터 이어지고 있는 강원 지역 소양호 상류 붕어 집단폐사 원인이 ‘황화수소 중독’이라는 분석결과가 나왔다. 봄철 수온 상승으로 바닥에 쌓인 유기물이 분해하면서 황화수소가 다량 발생해 붕어 등 어류의 떼죽음에 영향을 미쳤단 것이다. 소양호 붕어 집단폐사는 지난 12일 이재명 대통령이 국무회의에서 거론하며 김성환 기후에너지환경부 장관에게 확인을 지시한 사안이기도 하다.

지난 4월부터 소양강 붕어가 집단폐사하고 있다. 사진은 소양강 어민이 건져올린 붕어 사체. 인제군 남면어업계 제공

강원대 환경연구소 부설 어류연구센터 산학협력단은 14일 ‘인제군 소양호 상부 지역 붕어·잉어 등 폐사 분석 보고서’을 공개하고 소양호 붕어 집단폐사 원인이 ‘황화수소 중독 등 복합적 환경 스트레스’로 요약된다고 평가했다.

물 시료 분석결과 황화수소가 최고 L당 519㎍로 매우 높은 농도로 검출됐다. 일반 어류는 황화수소 L당 2∼50㎍ 농도에서 96시간 노출되면 절반이 죽는다.

주로 황환원미생물이 산소가 없는 조건에서 유기물을 에너지원으로 사용하고 황산염이온을 황화수소로 변화시킨다.

센터는 보고서에서 “저층 뻘에 쌓인 다량 유기물이 분해되면서 발생한 황화수소가 저층수에 고농도로 생성됐다”며 “특히 봄철 수온 상승과 함께 생성된 황화수소가 붕어 등의 호흡기를 손상, 마비시킨 것이 직접 사인으로 판단된다”고 했다.

이밖에 높은 인 농도에 따른 조류 번식, 서식처 환경의 물리적 특성도 집단폐사 원인으로 지목됐다. 폐사한 어류 혈액 시료에서 농약 성분은 검출되지 않았다.

센터는 퇴적물을 직접 채수해 황화수소와 메탄이 생성되고 인이 용출되는지 실험실에서 확인할 필요가 있다면서도 “수온 상승기에 맞춰 저층의 산소 결핍 현상과 황화수소 생성을 모니터링할 수 있는 시스템 구축이 필요하다”고 제언했다.

이번 발표와 별개로 소양호 붕어 집단폐사 원인과 관련해서는 국립수산과학원 검사 또한 현재 진행 중이다. 이 검사 결과에 따라 폐사 원인이 보다 구체적으로 확정될 것으로 보인다.

소양호에서 붕어 조업을 해오던 어업인들은 이날 조업 중단에 따른 피해 보상 실시를 촉구하고 나섰다.

강원 인제군 남면 내수면어업인 일동은 성명을 통해 “이건 자연재해가 아니라 무관심과 방치가 불러온 명백한 인재”라며 민관합동 조사기구 상설화, 보상, 소양호 바닥 준설 등을 주장했다.

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