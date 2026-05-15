[이코노 브리핑] 한화손보·교총, 교권보호 MOU 체결 외

한화손보·교총, 교권보호 MOU 체결

한화손해보험이 스승의 날을 맞아 한국교원단체총연합회와 ‘교권 보호 및 사회적 안전망 강화’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 이번 협약은 교육 현장에서 마주하는 각종 위험과 직무 스트레스로부터 보호받을 수 있도록 실질적인 지원 체계를 구축하기 위한 취지로 마련됐다. 양 기관은 교권 침해 분쟁에 특화된 전용 보험 상품을 개발하고 대한변호사협회와 연계한 전문 법률상담 서비스를 구축하는 등 교육 현장의 법적 안전망을 마련할 방침이다.

토스뱅크, 연내 펀드 투자 서비스 선봬

토스뱅크가 금융 당국으로부터 펀드 판매를 위한 금융투자업 본인가를 획득했다고 14일 밝혔다. 이번 본인가는 집합투자증권 투자매매업 투자중개업에 대한 것으로, 이를 기반으로 연내 펀드 투자 서비스를 선보일 예정이다. 토스뱅크는 지난해 7월 금융투자업 예비인가를 획득한 뒤 정보기술(IT) 시스템 구축 등 본인가를 위한 준비를 거쳐 올해 1월 본인가를 신청했으며, 전날 금융위원회에서 본인가를 최종 의결받았다.

농식품부, ‘단기비육’ 한우 할인 판매

농림축산식품부는 다음달 9일까지 사육기간을 24개월로 줄인 ‘단기비육’ 한우를 최대 43% 할인 판매한다고 14일 밝혔다. 행사 기간 1++등급 등심은 100g 기준으로 기존 대비 43% 저렴한 9990원, 2등급은 40% 저렴한 5990원에 판매된다. 전국 GS더프레시 593개점, 킴스클럽 28개점, 하나로마트 6개소에서 구매할 수 있다.

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