[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 17일 (일요일) 56년생, 가까운 사람과 돈 문제로 충돌

96년생 높은 곳에 오르기 위하여 노력하자. 84년생 하는 일에 싫증이 오고 변동심이 온다. 72년생 금전문제는 동료나 지인에 도움을 구하라. 60년생 부동산거래는 덕이되고 현금거래는 피하라. 48년생 소탐대실 욕심은 금물이다. 36년생 작은 일에도 만족스러움 느낀다.

97년생 한배를 탄 사람이라면 덕으로 감싸라. 85년생 재정문제는 동남으로 진출하면 가능하다. 73년생 윗사람이나 선배의 신의를 얻는다. 61년생 외국수출업과 무역업은 발전하는 운이다. 49년생 장사는 행운이나 불운에 좌우된다. 37년생 갑갑하니 마음 비우고 밖으로 나가자.

98년생 오매불망 기다리던 사람이 찾아온다. 86년생 직장동료와 원만하게 하라. 74년생 의도적으로 사람을 속이려 자가 있다. 62년생 윗사람에게 금전부탁하면 풀린다. 50년생 정신적 학문을 연구하는 운이다. 38년생 병주고 약주지 말자.

99년생 희망적인 생각이 필요하다. 87년생 멀리서 좋은 소식이 온다. 75년생 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다. 63년생 자영업자는 성과가 크다. 51년생 가정적으로 불안정해질 수 있다. 39년생 환자는 서남방에서 의사를 찾아라.

00년생 자신의 능력을 평가를 받는 날이다. 88년생 경쟁관계는 되도록 피하자. 76년생 이동과 변화의 일이 나타난다. 64년생 평소에 늘 걱정하고 있는 일이 풀린다. 52년생 본인이 스스로 개척하고 노력해야 하는 운이다. 40년생 남서쪽으로 움직이는 것은 피하자. 28년생 과도한 친절은 상대에 반감을 산다.

01년생 직업관계에 타인과의 인간관계가 힘이든다. 89년생 일을 대충 덮어두지 말자. 77년생 경쟁에 당당하게 맞서 나가길 바란다. 65년생 경망한 행동은 주의하라. 53년생 하루살이 일에 만족해서는 안된다. 41년생 피차 해가될 일은 조심하자. 29년생 금전 융통이 원활하지 않다.

02년생 사업이 힘들어 매사가 정체된다. 90년생 누군가가 나에게 감동을 준다. 78년생 마음을 다스리면서 때를 기다려라. 66년생 마음의 준비가 부족한 탓이다. 54년생 땀을 흘리는 것이 여러모로 이롭다. 42년생 마음을 열고 많은 사람 의견을 듣자. 30년생 일에 만족시키려면 결단이 필요하다.

03년생 먼저 나서지 말고 충분히 생각하고 나서 실행하라. 91년생 충분히 생각한 후에 결정하라. 79년생 성격이 급한 사람은 대체로 정직하다. 67년생 적당히 살펴가며 소비하라. 55년생 논쟁에 휘말리면 자신만 피곤하다. 43년생 멀리 이동할 일이 생긴다. 31년생 손재수가 있으니 돈 관리 하라.

04년생 결정된 일은 생각한 대로 밀고 나가라. 92년생 주변에 좋은 운이 가득하다. 80년생 목표점이 정해지면 주저하지 말자. 68년생 상대의 뜻은 충분히 이해하자. 56년생 친한 사람과 금전문제로 다툰다. 44년생 강한 것은 부러진다는 말을 인지하자. 32년생 유행병을 조심하라.

05년생 실패를 두려워 말고 도전해 보아라. 93년생 즐거움이 가정 안에 있다. 81년생 감각으로 일을 처리하지 말자. 69년생 이성으로 유흥비 지출이 많다. 57년생 오늘은 마음의 평정을 찾지 못하다. 45년생 자신의 위치를 지키는 것이 좋겠다. 33년생 커다란 행운이 나를 기다린다.

06년생 상대방을 기다리지 말고 먼저 연락해야 일이 성사된다. 94년생 고대하던 일이 이루어진다. 82년생 잡끼도 습관이 되면 매우 곤란하다. 70년생 종교나 철학공부에 관심이 나타나는 운이다. 58년생 동서방이나 멀리서 길한 소식이 있다. 46년생 안정된 모습을 갖추길 바란다. 34년생 고집대로만 한다면 원성을 산다.

95년생 노력한 만큼의 성과가 따른다. 83년생 좋은 만남은 서북방에 있다. 71년생 약속과 책임감이 강한자를 따르자. 59년생 감성과 직감으로 상대를 예측하면 실패한다. 47년생 먼 곳에서 희소식이 온다. 35년생 일이 부진해질 때가 위험한 때다.

백운철학원

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