[김양진의 선견지명] 음성(陰城)과 괴산(槐山) 이야기

내가 몸담고 있는 대학의 총장은 충북 음성 출신이다. 어느 날 자신의 고향 ‘음성(陰城)’을 왜 음성이라고 하게 되었는지 모르겠다 하기에 음성의 어원을 찾아보았다. 하지만 어디에도 ‘음성(陰城)’을 왜 한자로 그늘 음[陰], 성 성[城]자를 써서 ‘음성’이라 하는지에 대한 설명을 찾을 길이 없었다. 한자대로라면 ‘그늘진 성’인데 상대적으로 너른 평야 지대로 이루어진 음성 지역에는 뚜렷한 성터도 없지만 ‘그늘진 성’ 같은 것은 더더욱 없었다.



자료를 찾아보니 음성은 본래 고구려 때 잉홀현(仍忽縣)이었는데 신라 경덕왕 때 ‘음성(陰城)’으로 바꾸어 지금에 이른다고 했다. 또 하나 음성의 옆 동네 괴산(槐山)과 음성은 종종 한 묶음이 되었다가 나뉘기를 반복하다가 지금에 이르렀는데 괴산의 옛 이름이 ‘잉근내홀(仍斤內忽)’이어서 ‘잉홀(仍忽)’이라는 음성(陰城)과 ‘잉근내홀(仍斤內忽)’이라는 괴산(槐山)의 지명 간에 서로 어떤 상관성이 있음을 짐작해 볼 수 있었다.

한편 ‘陰城’의 다른 지명에는 ‘雪城’도 있다. 어떻게 동일한 지명이 때로 ‘仍’으로 때로 ‘仍斤’으로 때로 ‘陰’으로 때로 ‘槐’로 때로 ‘雪’로 반영될 수 있는가. 이를 설명하기 위해서는 우선 우리말 땅이름을 나타내는 여러 자료들 속에서 ‘仍/芿’은 흔히 ‘너~넙’이나 ‘늘~느’를 나타내어 왔음을 상기해야 한다.(예, 仍?火達~너븐달, 芿?洞~넙골, 芿?島~넙도, 仍邑岾~넙고개) 그리고 ‘槐’의 우리말 훈이 ‘느릅~느틔’인 것도 참조가 된다.



일단 ‘仍忽/陰城-仍斤內/槐州-雪城’이 모두 동일한 지명을 가리키는 말이라는 점을 고려한다면 그리고 ‘仍’이 ‘仍斤’의 준말이라는 점을 고려하면 이들은 모두 ‘늘근’이라는 말로 수렴된다. 즉 ‘仍斤內’는 ‘늘근노’ 즉 늙은땅이다. 仍忽은 ‘늘홀’ 즉 ‘늘근노홀(仍斤內忽)’의 준말이다. ‘槐’의 훈은 ‘느릅’이니 ‘늘근’이 ‘늘은’이 되었다가 ‘느른’이 되고 이 말이 바뀌어 ‘느릅’이 된 것이다. ‘雪城’ 즉 ‘눈홀’도 이 ‘늘은>느른’에서 설명이 된다. ‘느른’이 줄어서 ‘는[는:]]~눈[눈:]’이 되고 이를 한자로 ‘설(雪, 눈 설)’이라 쓴 것이다.



그렇다면 ‘음성(陰城)’은 이들 지명과 어떻게 연결되는가. 여기에는 음절도치라는 음절바꿈 현상이 끼어든다. 즉 ‘늘근’의 음절을 뒤집어 ‘근늘’이 되면 자연스럽게 이 말이 ‘그늘’로 인식되면서 한자 ‘陰’으로 이어지는 것이다. 저 먼 통일신라 시절 고구려말 ‘늘근노홀’이라는 지명을 꺼려서 ‘근늘잣’ 즉 ‘그늘성’으로 바꾸어 ‘음성(陰城)’이 되었던 것이다. 땅이름의 역사도 참 기구하다.

김양진 경희대학교 국어국문학과 교수

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