현대엔지니어링, ‘힐스테이트 구월아트파크’ 15일 견본주택 개관

현대엔지니어링은 오는 15일 인천 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지에 조성하는 ‘힐스테이트 구월아트파크’의 견본주택을 열고 본격적인 분양에 나선다고 14일 밝혔다.

현대엔지니어링 제공

단지는 인천1호선 예술회관역과 직통 연결되는 초역세권 입지에 들어선다. 여기에 GTX-B 노선이 예정된 인천시청역과도 가까워 향후 서울 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

힐스테이트 구월아트파크는 지하 6층~지상 최고 39층, 4개 동, 총 496세대 규모로 조성된다. 전용면적별로는 ▲84㎡A 248세대 ▲84㎡B 124세대 ▲101㎡ 124세다. 수요자 선호도가 높은 국민평형 중심 구성에 최근 관심이 커진 중대형 면적도 함께 포함됐다.

청약 일정은 5월 18일 특별공급을 시작으로 19일 1순위, 20일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 5월 28일이며, 정당계약은 6월 9일부터 11일까지 3일간 이뤄진다.

1순위 청약은 청약통장 가입 12개월 이상, 지역·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 수도권 거주자라면 신청 가능하다. 세대주·세대원 여부와 보유 주택 수와 관계없이 청약할 수 있으며, 재당첨 제한과 거주의무 기간은 없다. 전매제한 기간은 당첨자 발표일로부터 1년이다.

주변 개발 호재도 이어지고 있다. 인천도시공사는 구월동 일대 약 220만㎡ 규모의 ‘구월아이시티’ 조성사업을 추진 중이며, 구월 농수산물시장 부지 복합개발과 인천종합버스터미널 일대 복합문화공간 개발도 계획돼 있다.

설계 측면에서는 커튼월룩 외관을 적용해 상징성을 강화했다. 남향 위주 단지 배치와 함께 전 세대 4Bay 판상형 구조를 도입했으며, 일부 세대를 제외하고 맞통풍 구조를 적용해 채광과 통풍 효율을 높였다.

세대 내부에는 현관창고와 팬트리, 드레스룸, 파우더룸, 다용도실 등을 타입별로 적용해 수납과 공간 활용성을 높였다. 단지 내에는 피트니스와 GX룸, 클럽하우스, 키즈라운지 등 커뮤니티 시설도 조성된다.

또 ‘힐스테이트 주차장 통합 관리 시스템’을 비롯해 Hi-oT 서비스, 통합 월패드, 일괄소등·엘리베이터 호출 시스템, 음성인식 주방TV 등 스마트 시스템도 적용될 예정이다.

분양 관계자는 “예술회관역 직통 연결과 GTX-B 노선 수혜 기대감으로 분양 전부터 인천과 수도권 수요자들의 관심이 이어지고 있다”며 “힐스테이트 브랜드만의 차별화 설계를 통해 인천 원도심을 대표할 랜드마크 단지를 선보이겠다”고 말했다.

견본주택은 인천 남동구 구월동 1547-1번지에 마련돼 있으며, 입주는 2030년 10월 예정이다.

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