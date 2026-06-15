“면역력에 좋다고…” 88세 김영옥이 매일 마신 건강 음료

배우 김영옥(88)이 면역력 관리를 위해 꿀물을 챙겨 마신다고 밝히면서 꿀의 효능에도 관심이 쏠리고 있다. 꿀은 빠르게 흡수되는 당분과 항산화 성분이 들어 있어 기운이 없거나 목이 칼칼할 때 찾는 사람이 많다. 다만 당 함량이 높아 과다 섭취하면 혈당이 급격히 오를 수 있어 주의가 필요하다.

배우 김영옥. 유튜브 채널 ‘김영옥 KIM YOUNG OK’ 캡처

김영옥은 지난 3월 유튜브 채널 ‘김영옥 KIM YOUNG OK’ 영상에서 가수 아이린에게 꿀물을 건네며 “몸에 좋은 거니까 꼭 먹어라”고 말했다. 이어 “면역력에 좋다고 하니까 꼭 한 잔씩 마셔라”고 덧붙였다.

◆ 흡수 빠른 당분…기운 없을 때 찾는 이유

꿀에는 포도당과 과당 같은 단당류가 많이 들어 있다. 단당류는 체내 흡수가 빨라 활동량이 많거나 식사를 거른 뒤 빠르게 에너지를 보충해야 할 때 도움이 된다.

여기에 비타민B군과 미네랄, 폴리페놀 계열 항산화 성분도 있다. 미국 MD 앤더슨 암센터에서는 꿀 속 항산화 성분이 산화 스트레스와 만성 염증 반응을 낮추는 데 주목하고 있다. 항산화 성분은 면역 기능 유지에도 중요한 역할을 한다.

김영옥이 꿀물의 건강 효과에 대해 이야기하고 있다. 유튜브 채널 ‘김영옥 KIM YOUNG OK’ 캡처

세계보건기구(WHO)는 꿀을 기침 완화 보조제로 언급했다. 입안이 헐었거나 목 상태가 좋지 않을 때 꿀을 찾는 사람도 많다. 점성이 있는 꿀이 목을 부드럽게 감싸주기 때문이다.

◆ 뜨거운 물은 피해야…꿀물 마실 때 주의할 점

꿀물을 만들 때는 물 온도도 중요하다. 너무 뜨거운 물에 꿀을 넣으면 향과 맛이 변하고 일부 효소 성분도 손상될 수 있다. 미지근하거나 따뜻한 물에 타서 마시는 방법이 권장된다.

꿀을 우유에 타 먹거나 레몬을 곁들여도 좋다. 우유와 함께 먹으면 단백질과 칼슘을 섭취할 수 있고, 레몬은 비타민C를 보충하면서 상큼한 맛을 더해준다. 다만 레몬을 너무 많이 넣으면 산도가 높아져 속이 쓰릴 수 있다.

꿀은 당분 함량이 높아 과다 섭취에 주의해야 한다. 게티이미지뱅크

◆ 꿀도 당분 높아…과다 섭취는 주의

꿀은 설탕보다 건강식이라는 인식이 있지만 당분 함량이 높은 식품이다. 과하게 먹으면 혈당이 오르거나 체중이 늘 수 있다.

미국심장협회는 성인 기준 하루 첨가당 섭취량을 남성 약 36g, 여성 약 25g 이하로 권고한다. 당뇨병 환자나 혈당 관리가 필요한 사람은 꿀 역시 일반 당류처럼 양을 조절해 먹는 것이 좋다.

1세 미만 영아에게는 꿀을 권하지 않는다. 꿀 속 보툴리누스균 포자가 장내에서 증식할 가능성이 있어서다. 성인에게는 큰 문제가 되지 않지만, 면역 체계와 장 기능이 충분히 발달하지 않은 영아에게는 위험할 수 있다.

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