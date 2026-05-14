헌인마을 ‘르엘 어퍼하우스’ 스프링 웰니스 클래스 개최

카펠라 레지던스 서울 클럽(Capella Residences Seoul Club)의 복싱 클럽

지난 4월 30일 서울 용산구 한남동 카펠라 레지던스 서울 클럽 복싱 클럽에서 입주 예정자를 위한 ‘스프링 웰니스 클래스’가 진행됐다. 이번 행사는 Owners Lecture Series의 네 번째 프로그램으로, 일상 속 신체 균형 회복에 초점을 맞춰 기획됐다. 특히 입주 전 르엘 어퍼하우스의 라이프스타일을 미리 체험할 수 있는 자리로 마련됐다.

스프링 웰니스 클래스는 전문 강사가 이끄는 소규모 맞춤형 세션으로 운영됐다. 세션은 최대 4인으로 구성돼 참가자 개개인의 신체 상태와 목적에 맞춘 관리가 이뤄졌다. 프로그램은 필라테스와 기능성 트레이닝 두 가지로 나뉘어, 각자의 목표에 맞는 방식으로 진행됐다.

필라테스 프로그램은 이정윤 전문가가 맡았다. 근골격계 기능해부학과 관절 운동학을 바탕으로 신체의 연결과 흐름을 이해하는 '흐름으로 이해하는 내 몸의 움직임'과 '내 몸의 중심과 흐름을 깨우는 Flow' 세션을 진행했다.

기능성 트레이닝 프로그램은 김혜민 전문가가 담당했다. 요가·필라테스·바레 국제 지도자 자격을 보유한 전문 인력으로, '좋은 움직임으로 바른 체형 만들기'와 '관절 기능 회복을 통한 바디 리밸런스'를 통해 일상에서 실천 가능한 운동 원리를 공유했다.

행사 장소인 카펠라 레지던스 서울 클럽의 복싱 클럽은 라운지와 팬트리가 결합된 공간으로 구성됐다. 운동 후 라운지에서 음료를 마시며 대화를 나눌 수 있는 구조를 갖춰, 참석자들은 클래스 종료 후 다과를 즐기며 교류하는 시간을 가졌다.

카펠라 레지던스 서울 클럽은 서울 용산구 한남동에 위치한 르엘 어퍼하우스와 카펠라 레지던스 서울 입주민을 위한 거주자 전용 멤버십 클럽하우스다. 지하 복싱 클럽, 리빙룸, 올 데이 다이닝, 루프탑 가든 등으로 구성되어 있으며 맞춤형 호스피탈리티 서비스를 제공한다.

Owners Lecture Series는 입주민들이 라이프스타일을 경험하고 관계를 형성할 수 있도록 돕는 프로그램이다. 건축, 예술, 문화, 웰니스 등 다양한 분야의 전문가와 함께하는 강연과 클래스로 운영되고 있다.

르엘 어퍼하우스 관계자는 카펠라 레지던스 서울 클럽에서의 경험이 향후 헌인마을에서의 일상으로 이어지기를 기대한다며, 웰니스와 문화·예술 등 삶 전반을 아우르는 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이라고 설명했다.

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