광주 여고생 흉기살해범 장윤기 "죄송"…범행 동기는 침묵

광주 여고생 흉기 살해범 장윤기(23)가 "죄송합니다"라면서도 범행 동기에 대해서는 입을 다물었다.



14일 오전 7시 신상이 공개된 장씨는 이날 오전 7시 45분께 광주 서부경찰서 유치장에서 검찰로 송치되기 전 포토라인에 선 채로 '심정이 어떠냐'는 취재진의 질문에 이같이 답했다.

살인·살인미수 혐의를 받는 장윤기(23) 씨가 14일 오전 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되기 전 포토라인에 서고 있다. 경찰은 광주 광산구 월계동 한 보행로에서 귀가 중이던 여고생을 흉기로 여러 차례 찔러 살해하고, 남고생에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는 장씨의 신상 정보를 국민의 알권리 등을 고려해 이날부터 한 달간 공개하기로 결정했다.

장씨는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 당시 자신의 검은 점퍼에 달린 모자와 마스크로 얼굴을 가린 것과 달리, 이날 신상이 공개된 탓인지 얼굴을 숙이거나 주변인들의 시선을 피하지 않는 모습이었다.



경찰서 정문 앞에서 호송차로 향하는 도중에는 고개를 꼿꼿이 든 채 포토라인 밖으로 몰려든 취재진을 10초가량 응시하기도 했다.



장씨는 이어지는 '범행 동기가 무엇이냐', '계획범죄 아니냐', '증거인멸 왜 했느냐' 등의 질문에 대해서는 아무런 답도 하지 않았다.



이후 입술을 굳게 다물고 있던 장씨는 "죄송합니다"라고 재차 말한 후 호송차에 올라탔다.

어린이날 광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해해 살인·살인미수 등의 혐의를 받는 장윤기(23)가 14일 오전 광주 서부경찰서에서 검찰에 송치되고 있다.

장 씨는 지난 5일 0시 11분께 광주 광산구 월계동 한 인적이 드문 보행로에서 고교 2학년 여학생(17)을 살해하고, 다른 학교 남학생(17)에게도 흉기를 휘두른 혐의로 구속 수사를 받다가 이날 송치됐다.



범행 전 베트남 국적 여성 지인으로부터 스토킹 가해자로 신고당하기도 했는데, 이 지인을 범행 대상으로 삼았다가 일면식 없는 여고생에게 흉기를 휘두른 것으로 조사됐다.

<연합>

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