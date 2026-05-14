쌀도 정기구독 시대…신세계百, 프리미엄 쌀 구독 서비스 뜬다

신세계백화점이 고품격 밥맛을 내는 프리미엄 쌀의 정기구독 서비스를 선보인다.

신세계백화점은 4월 말 신세계 한식연구소 브랜드 ‘발효:곳간’의 ‘양곡 온라인 정기구독 서비스’를 오픈했다고 밝혔다. 고객들은 정기구독을 통해 밥 소믈리에와 한식 셰프가 만들어낸 프리미엄 쌀을 2주마다 집 앞까지 배송받을 수 있다.

신세계백화점 발효곳간의 쌀 ‘옥로’

쌀 소비 둔화 속에서도 고객들의 밥맛에 대한 관심은 꾸준히 늘고 있다. 한국농촌경제연구원 연구에 따르면 ‘쌀 구매 시 품종을 확인한다’는 응답이 2021년 12.3%에서 2024년 16.4%로 증가했다. 밥맛이 중요해지는 고객들의 수요에 맞춰 신세계백화점은 프리미엄 밥맛을 가정의 식탁까지 전달하겠다는 전략이다.

이번 쌀 온라인 정기구독 서비스는 고객들의 밥맛에 대한 호평부터 시작됐다. 신세계백화점 하우스오브신세계의 한식다이닝 ‘자주한상’에 발효:곳간의 쌀이 사용됐고, ‘밥맛이 좋다’는 고객들의 반응이 이어지면서 정기구독 서비스를 본격 기획하게 됐다.

이번 정기구독 서비스를 통해 고객들은 발효:곳간의 쌀 ‘옥로’를 배송받을 수 있다. 옥로는 국산 품종인 삼광, 백진주, 여리향을 조합해 만든 쌀로, 쌀알이 살아있어 씹는 맛이 좋고 구수한 향과 찰기가 조화로운 것이 특징이다.

옥로의 풍미는 밥 소믈리에와 신세계 한식연구소 셰프가 수년간 협업해 ‘최적 비율 블렌딩’ 방식을 찾아내 완성했다. 그 결과 지난 2024년 출시 이후 꾸준한 매출 성장세를 보였고, 올해 1~4월은 지난해 동기 대비 15% 매출 신장을 보이며 고객들의 호응이 이어지고 있다.

신세계백화점 강남점 지하1층 발효곳간 매장 모습

신세계백화점은 신선도 유지가 밥맛의 핵심이라는 철학에 따라 2주마다 신선하게 도정한 쌀을 바로 배송하는 구독 시스템을 구축했다.

발효:곳간에서는 온라인에서 4가지 선별조합미를 경험할 수 있는 맛보기 상품, 4종 혼합 구독상품, 옥로의 1개월 · 3개월 정기구독 상품을 선보인다. 신세계백화점은 5월 최대 23% 할인 프로모션을 진행한다.

신세계백화점 한식연구소장 한희정 상무는 “프리미엄 쌀에 대한 고객 관심이 높아지는 만큼, 발효:곳간의 정기구독 서비스가 고객들의 일상 식탁을 한 단계 업그레이드할 것으로 기대한다”며 “전통 방식을 보존하면서도 품격 있는 한식을 추구하는 발효:곳간의 철학으로 한국 식품 장인의 고품질 식료품을 발굴하여 계속 선보일 것”이라고 밝혔다.

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