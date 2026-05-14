낮 최고 31도 초여름 더위…전라권·경남 내륙 오후 소나기 [오늘날씨]

14일 목요일은 전국이 대체로 맑은 가운데 서쪽 지역을 중심으로 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 초여름 같은 더위가 이어지겠다.

서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 하늘이 구름과 조화를 이루고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 12~16도, 낮 최고기온은 18~31도로 예보됐다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어져 건강관리에 주의가 필요하다.

주요 지역 예상 최저기온은 서울 15도, 인천 14도, 춘천 14도, 강릉 15도, 대전 14도, 광주 15도, 대구 15도, 부산 15도, 제주 14도다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 29도, 춘천 28도, 강릉 20도, 대전 30도, 광주 28도, 대구 26도, 부산 23도, 제주 24도로 예상된다.

전국이 대체로 맑겠지만 오후부터 저녁 사이 전라권과 경남 북서 내륙에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 광주·전남과 전북 5~20㎜, 경남 북서 내륙 5~10㎜다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 동반될 수 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

오전까지는 강원 중·북부 동해안과 충남 남부 내륙, 충남 서해안, 전북 서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

인천·경기와 충청권, 전라권, 경북 내륙, 경남 서부 내륙에도 옅은 안개가 예상돼 출근길 교통안전에 주의가 요구된다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다．

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