"약값이 더 들어요"…윤진이, 비싸도 '무농약·유기농' 고집

배우 윤진이가 가족의 건강을 위해 철저하게 엄선한 식단과 건강 관리 비결을 공개했다.

지난 12일, 윤진이는 자신의 유튜브 채널에 '배우 윤진이표 셀프케어! 아무튼 몸에 좋은 건 다 해봄!'이라는 제목의 영상을 게시하며 평소 즐겨 먹는 건강 식재료와 직접 만든 보양식 레시피를 소개했다.

배우 윤진이가 자신의 유튜브 채널을 통해 운동 후 요리 및 건강 관리에 나선 리얼한 일상을 가감 없이 공개했다. 유튜브 채널 '진짜 윤진이' 캡처

운동을 마치고 장을 봐온 윤진이는 "우리 집에서 절대 떨어지지 않는 필수 식재료들"이라며 구매한 물품들을 하나씩 선보였다. 특히 눈길을 끈 것은 유기농 분유, 무항생제 계란, 무농약 과일 등 엄격한 기준으로 골라 온 식재료들이었다.

윤진이는 "웬만하면 무농약 제품을 선택한다"며 소신을 밝혔다. 일반 제품보다 가격대는 높지만, 이를 고집하는 이유에 대해 "아이들이 먹기에도 좋고, 무엇보다 지금 조금 더 투자하는 게 나중에 약값으로 지출하는 것보다 낫기 때문"이라며 건강을 최우선으로 생각하는 면모를 보였다.

이날 영상에서 윤진이는 토마토와 올리브유만을 활용한 초간단 토마토 주스 레시피도 공개했다. 완성된 주스를 들이킨 그녀는 "처음 맛보는 분들은 생소한 맛과 온도에 당황할 수 있지만 몸에 정말 좋으니 참고 마셔야 한다"며 너스레를 떨었다.

이 밖에도 윤진이는 닭과 마늘을 듬뿍 넣은 백숙 요리부터 다크서클 개선을 위해 챙겨 먹는 각종 영양제 루틴까지 가감 없이 공개하며 건강한 아름다움을 유지하는 자신만의 셀프케어 노하우를 아낌없이 전수했다.

<뉴시스>

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