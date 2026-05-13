경북 지역 발달장애인 작가 10인의 빛, ‘루미나展’ 개막

경북 지역 발달장애인 작가 10인이 함께하는 첫 번째 전시회 ‘루미나展’이 12일 개막해 다음 달 13일까지 희재예술발전소 갤러리에서 열린다. 이번 전시는 포스코휴먼스(PosART), 경상북도교육청, 희재예술발전소, 경북장애인고용공단이 협력하여 추진하는 사회공헌활동의 하나로, 발달장애인 작가들의 작품을 첨단 소재인 PosART 컬러강판에 3D 프린팅하여 미니액자 굿즈로 제작하는 특별한 프로젝트와 함께 진행된다. 참여 작가는 양희성, 김대욱, 정지원, 최희연, 박찬흠, 박시은, 이한선, 박민서, 조동국, 이사랑 등 내로라하는 이들이다.

전시 주요 작품.

‘계절의 여왕’ 5월을 맞아 열리는 루미나展은 “빛은 멀리 있는 것이 아니라 서로의 자리에서 시나브로 따뜻하게 스며드는 것”이라는 믿음을 바탕으로 기획됐다. 발달장애인 작가의 각자의 색으로 세상을 비추며, 서로 다른 자리에서 시작된 이야기가 하나의 빛으로 이어지는 의미 있는 전시가 될 것으로 보인다.

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