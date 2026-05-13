민주당 전남도당 “불법 선거 의혹 박성현, 무소속 출마 중단해야” [6·3의 선택]

더불어민주당 전남도당이 불법 경선운동 의혹으로 당내 경선 자격이 박탈된 박성현 광양시장 예비후보를 전남경찰청에 고발하고 무소속 출마 중단을 촉구했다.

민주당 전남도당은 13일 성명을 내고 “박 후보는 시민들에게 사과하고 불출마하는 것만이 유일한 해결 방안”이라며 “불법 선거 의혹에도 무소속 출마를 강행하는 것은 광양시민과 당원을 우롱하는 행위”라고 밝혔다.

전남도당에 따르면 박 후보는 지난 4월 민주당 광양시장 경선 과정에서 불법 전화방 운영과 금품 제공 의혹 등으로 경찰에 고발됐다. 당시 현장에서는 현금 봉투를 포함해 총 781만원이 수거된 것으로 알려졌다.

전남선거관리위원회가 전남경찰청에 고발한 증거물품. 민주당 제공

민주당은 해당 사건이 제9회 전국동시지방선거 과정에서 전국 최초로 적발된 불법 경선운동 사례라고 규정하며, 당내 검증 절차를 거쳐 경선 투표 전 박 후보의 후보 자격을 박탈했다.

전남도당은 “중대한 공직선거법 위반 혐의로 자격을 상실한 후보가 당 결정에 불복하고 무소속 출마를 강행하는 것은 정치적 도의를 저버린 처사”라며 “당의 이름으로 정치를 시작한 인물이 자신의 과오로 자격을 잃자 곧바로 당을 등지고 출마하는 것은 오직 당선만을 위한 정략적 행태”라고 비판했다.

이어 “비위 의혹으로 경선 자격을 상실한 후보가 법의 맹점을 이용해 무소속으로 출마하는 것은 정당 정치의 근간을 흔드는 행위”라고 강조했다.

전남도당은 이날 박 후보를 ‘당내경선 관련 부정선거운동 및 매수·이해유도 혐의’로 전남경찰청에 고발했으며, 경찰에 대해 “선거 전 신속하고 엄정한 수사를 진행해달라”고 촉구했다.

또 “박 후보는 무리한 출마 강행에 앞서 제기된 불법 전화방 운영과 금품 제공 의혹에 대해 수사기관 조사에 성실히 임해야 한다”며 “지금이라도 자신의 과오를 인정하고 후보직에서 사퇴하라”고 요구했다.

민주당 전남도당은 “향후 후보자 등록 무효 소송 등 법적·정치적 책임을 끝까지 물을 것”이라며 “당의 결정을 거스르는 후보에 대해서는 복당 불가 등 무관용 원칙을 적용하고 민·형사상 대응도 이어갈 방침”이라고 밝혔다.

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