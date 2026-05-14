한전, 흑자에도 하루 이자만 114억 부담

한국전력이 올해 1분기 3조원대 영업이익을 냈다. 전력구입비 등 각종 비용이 감소하면서 수익성이 개선된 영향이다. 그러나 하루 이자비용이 114억원에 달하는 데다 중동발 고유가 여파가 아직 온전히 반영되지 않은 만큼 향후 실적 변동성이 클 수 있다는 우려가 나온다.

전남 나주시 빛가람동에 있는 한전 본사 사옥의 모습. 연합뉴스

한전은 올해 1분기 연결기준 결산 결과 영업이익이 3조7842억원으로 전년 동기대비 0.8% 증가했다고 13일 공시했다. 같은 기간 매출액은 0.7% 늘어난 24조3985억원, 당기순이익은 6.7% 증가한 2조5190억원으로 집계됐다.



민간발전사 구입전력비가 365억원(0.4%), 기타 영업비용이 273억원(0.4%) 감소한 게 수익성 개선에 기여했다. 전기판매수익은 121억원으로 전년 동기와 유사한 수준(0.1%)을 유지했다. 자회사 연료비 부담은 늘었지만 전력구입비 등이 감소하면서 영업이익이 늘어난 것이다.



다만 발전 자회사 연료비가 2077억원(4.1%)으로 증가한 점은 부담 요인이다. 중동 전쟁 여파로 연료비 상승폭이 커지면 2분기 실적에 악영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다. 더구나 한전은 206조원의 부채와 128조원의 차입금이 남아 있어 하루 이자비용으로 여전히 114억원을 부담하고 있다. 한전 관계자는 “비용 절감을 위해 전력시장 제도를 개선하고 전력설비 유지보수 기준을 효율화하는 등 대내외 자구노력을 차질 없이 수행하겠다”고 말했다.

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