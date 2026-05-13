"그때 다시 내가 올 거야" 2PM, 10년 만에 도쿄돔 콘서트에 8만5천명 운집

K-팝 2세대 대표 보이그룹 '2PM'이 10년 만에 다시 밟은 도쿄돔은 단순한 공연장이 아닌, 아티스트와 팬이 공유한 세월의 궤적을 확인하는 자리였다.

13일 팀 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 2PM은 지난 9~10일 일본 도쿄돔에서 현지 데뷔 15주년 기념 콘서트 '2PM 재팬 15th 애니버서리 콘서트 "더 리턴" 인 도쿄 돔''을 성료했다.

2013년 첫 입성, 2016년 이후 무려 10년 만에 성사된 이번 귀환에 현지 핫티스트(2PM 팬덤) 8만5000명의 관객이 운집하며 이들의 건재함을 증명했다.

공연은 2011년 일본 데뷔 싱글 '테이크 오프(Take off)'로 포문을 열었다. 이어 '아임 유어 맨(I'm your man)', '울트라 러버(Ultra Lover)', '길티 러브(Guilty Love)' 등 15년의 역사를 응축한 25곡의 세트리스트가 이어졌다.

준케이, 닉쿤, 택연, 우영, 준호, 찬성 등 여섯 멤버는 '2PM다움'을 잃지 않았다. 격렬한 퍼포먼스 속에서도 흔들림 없는 라이브를 선보였고, 특히 '아임 유어 맨'에서 선보인 시그니처 퍼포먼스는 도쿄돔의 열기를 최고조로 끌어올렸다.

이날 공연의 백미는 화려한 장치보다 아티스트와 팬 사이의 '정서적 연대'에 있었다.

멤버들이 일본어로 "다녀왔습니다"라고 인사를 건네자, 객석에서는 "어서 와요"라는 화답이 파도처럼 밀려들었다. 10년이라는 물리적 공백을 단숨에 메우는 찰나의 순간이었다.

팬들에게 2PM은 단순히 우상을 넘어 삶의 동력이었다. 2013년 첫 공연부터 함께했다는 한 팬은 이들을 '청춘'이라 명명했고, 또 다른 이는 '살아가는 힘'이라 정의했다. 아티스트 역시 팬들을 향해 '밤하늘의 별'이자 '보물'이라며 고개를 숙였다.

JYP의 남성 그룹 계보에서 2PM이 차지하는 위치는 독보적이다. 이들은 이번 공연을 통해 세대 구분을 무색하게 만드는 생명력을 보여줬다. 앙코르 곡 '아일 비 백(I'll Be Back)'의 가사처럼, 이들의 약속은 여전히 현재진행형이다.

도쿄돔에서의 뜨거운 열기는 국내로 이어진다. 2PM은 오는 8월 8~9일 인천 인스파이어 아레나에서 '2026 2PM 콘서트 "더 리턴" 인 인천'을 개최하며 3년 만의 국내 완전체 공연을 이어간다.

<뉴시스>

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